Továbbmehet a PAFC Dabason

Papíron rutinfeladat elé nézhet a Puskás Akadémia FC a labdarúgó Magyar Kupa 8. fordulójában, hiszen a házigazda a harmadosztályú Dabas-Gyón FC gárdája lesz.

Már az is egy kisebb csodával ér fel, hogy a kék-fehér Pest megyeiek egyáltalán még szerepelnek a kupában – náluk sokkal erősebb gárdák is már rég elköszöntek az idei kiírás küzdelmeitől, s lehet, ez a sors vár most rájuk is.

A két együttes párharcának nincs túl sok előzménye – már csak a vendéggárda életkora miatt is. Nem találkoztak még egymással, ám az erőviszonyok igencsak egyoldalúnak tűnnek. Ugyanakkor kiváltképp jó formában futballozik a harmadosztályú klub saját gyepén: utoljára augusztus 25-én szenvedtek vereséget a Pécs együttesétől a dabasiak, így bő három hónapja veretlen Aczél Zoltán csapata. A kupa küzdelmeit a Zala megyei I-es Kinizsi SK Gyenesdiás együttese ellen kezdték meg idegenben – őket végül egygólos hátrányból, a 81. percben egy Zsivóczky-Pandel által értékesített büntető után sikerült két vállra fektetniük. Utánuk a somogyi megye I-es Balatoni Vasas SE csapatához látogattak, ahol egy sima 0-4-es győzelemmel abszolválták a feladatot.

A Puskás Akadémiának nyilvánvalóan könnyebb dolga volt az idáig vezető úton, s ennek megfelelően meg is mutatták tudásukat a sárga-kékek – még gólt sem kaptak az idei kírásban, holott húszat (!) lőttek két találkozó alatt. Tolnán kezdtek Hornyák Zsolt tanítványai egy 0-5-tel, majd bohócot csináltak Maglódon a hazaiakból, s 0-15-re nyertek.

A Dabas szerencsétlenségére a PAFC is remek formának örvendhet – utolsó két találkozójukon a Mol Fehérvárt idegenben múlták felül (egyúttal Marko Nikolics koronázó­városi pályafutását is lezárták vele – a szerk.) utána a Mezőkövesd Zsóry FC csapatával is döntetlent játszottak, ezzel a három legerősebb magyar klubcsapatból (Mol Fehérvár, Mezőkövesd, FTC – a szerk.) kettővel megmérkőztek, s a megszerezhető hat pontból négyet bezsebeltek.

Valószínűsíthető, hogy az extra terhelés miatt most fáradtabb a kezdő 11, így nem a kirakatcsapatát küldi majd pályára Hornyák Zsolt, s talán ez lehet a Dabas egyetlen esélye, hogy meglepetést okozzon.