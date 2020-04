További öt évig marad az elnök

A Magyar Labdarúgó Szövetség keddi online közgyűlésén a küldöttek egyhangúan, további öt évre szavaztak bizalmat Csányi Sándor elnöknek – 2010 óta harmadszor.

A régi-új elnök elmondta, hogy jelentős korszak zárult le a magyar foci életében, az elmúlt 10 év gazdaságilag rendkívül sikeres volt. Több forrás került a futballba és ezek jól lettek felhasználva. Az infrastruktúra nagy fejlődésen ment keresztül, az amatőr szinttől az NB I-ig. A stadionokat olyan állapotba hozták, hogy azok nézőcsalogatók legyenek. Fontos, hogy megháromszorozódott a labdarúgásba bevont gyerekek száma, növekedtek továbbá az amatőr csapatok létszámai is, viszont a futsal fejlesztésére még szükség van. Kiderült az is, hogy egyelőre még nem tudják, hogy folytatják-e a jelenleg folyó bajnokságot, vagy elindítják a következőt.

– Az biztos: ha nem tudunk június tizenharmadikáig kezdeni, akkor le kell zárni a bajnokságot. Két forgatókönyv is elképzelhető ebben az esetben: nem lesz feljutó és kieső sem vagy lesz feljutó, ebben az esetben tizennégy csapattal kezdődik a következő szezon – vélekedett Csányi Sándor.

A nem túl távoli jövőben arról is döntenek, hogy hány csapat szerepel majd az egyes bajnokságokban, annak függvényében, hogy mennyien tudják vállalni az indulást. Csányi Sándorhoz hasonlóan az elnökséget is újraválasztották. Balogh Gabriella, Bánki Erik, Berzi Sándor, Dankó Béla, Garancsi István, Nyilasi Tibor, Anthony Radev és Török Gábor is folytathatja a munkát az elnökség tagjaként.