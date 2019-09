További erőpróbák előtt állnak

Kedden az Alföldön lép pályára a fehérvári kosárcsapat, aztán két hazai mérkőzés következik a hétvégén.

A fehérváriak augusztus 12-én kezdték meg a felkészülést, hazai pályán tréningeztek, majd három edzőmeccset vívtak. Előbb Oroszlányban, az élvonalba frissen feljutott gárda otthonában vendégeskedtek, aztán fogadták a Szeged, majd múlt héten az MBK Komárno együttesét. Mindhárom meccsüket megnyerték, magabiztosan, de a hangsúly ezúttal természetesen nem az eredményen van.

– A legfőbb hangsúly ezen időszakban a gyakorláson van. Úgy gondolom, jól haladunk, a meccseken láttam jó dolgokat, úgy gondolom, készen leszünk az első bajnoki mérkőzésre. Fiataljaink beépítése természetesen fontos, igyekszem megfelelő játékpercet adni mindenkinek – közölte Jesus Ramirez vezetőedző.

A második, Szeged elleni edzőmeccsen izomsérülést szenvedő erőcsatár, Slaven Cupkovic több kezelésen vett részt, már tréningezik, de a közös gyakorlásba egyelőre még nem szállt be. Az elmúlt időszakban a combját fájlalta, ezért nem gyakorolt a társakkal, a konditeremben „múlatta az időt”, valamint a dobásokat gyakorolta. A csapatorvos, az együttesnél immár 21 éve tevékenykedő Kovács Ignác elmondta, a szerb kosaras a hétvégi edzőmeccseket vélhetően még kihagyja, ám a közeli folytatásban már a szakmai stáb rendelkezésére állhat.

– Sűrűsödik a program, a héten már három edzőmeccset vívunk. A csapat épül, minden meccsen voltak kimondottan jó periódusaink, az a cél, hogy ezek az időszakok minél hosszabbak legyenek a meccseken. A hozzáállással nincs gond, mindenki nagyszerűen dolgozik. A Takács testvérek különösen, Milán és Martin élen jár a munkában, ami szintén öröm, az U18-as Eb-ről sérülés miatt hazatérő, a bokával bajlódó Lukács Norbert is teljes értékű munkát végez. Neki természetesen utol kell érnie magát, de ez rövidesen be is következik – mondta Pethő Ákos másodedző.

A KTE együttesével kedden 18 órakor találkoznak a kék-fehérek idegenben, pénteken 18 órakor a kecskemétiek viszonozzák a látogatást, vasárnap pedig a DEAC érkezik Fehérvárra. Mindegyik meccsre kinyitják a kapukat, a bérletek árusítását rövidesen megkezdi az egyesület.