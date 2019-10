Tovább tart a Vidi II vesszőfutása

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában a MOL Fehérvár FC II sima vereséget szenvedett Komáromban.

Komárom VSE–MOL Fehérvár FC II 3-0 (1-0)

Molaji Sporttelep, 200 néző, vezette: Takács Ryan Lee.

Komárom: Rigó – Schiller, Végh, Csernák, Molnár S., Vincze, Bán (Katona, 65.), Göblyös (Kiss K., 74.), Kenesei, Végh B., Koronczai (Musitz, 84.). V.edző: Bozsik Péter.

Fehérvár II: Gundel-Takács – Tóth A. (Dinnyés, 65.), Illés, Pápai, Szalai P. (Galacs, 65.), Vágó, Ódor (Molnár M., 53.), Halmai, Kojnok, Mocsi, Szabó L. V.edző: Tímár Krisztián.

Gól: Schiller (40.), Csernák (60.), Vincze (64.)

Az elmúlt négy mérkőzésén egyetlen döntetlent elérő Komárom együttese ellen igyekezett megtörni hosszúra nyúlt nyeretlenségi szériáját a Tímár-legénység. A szakmai stáb ezúttal négy NB I-es kerettagra számíthatott, Gundel-Takács Bence mellett Mocsi Attila, Halmai Ádám és Szabó Levente is a kezdőben kapott helyet a vasárnapi találkozón.

Az első játékrész jobbára mezőnyjátékkal telt, a felek sokáig nem tudtak komoly gólszerzési lehetőséget kialakítani, a fordulás előtt nem sokkal azonban a nem olyan régen még a Vidi II-ben futballozó Schiller Patrik vezetéshez juttatta a hazaiakat, 1-0.

A térfélcserét követően a piros-kék alakulatot ezúttal sem kerülte el a rövidzárlat, az egy héttel ezelőtti rémálom annyi különbséggel megismétlődött, hogy Kojnokék most nem öt perc alatt háromszor, hanem négy perc alatt kétszer kapituláltak. Előbb az NB II-es múlttal rendelkező Csernák Martin, majd a Vidi II-ben ugyancsak több idényt lehúzó Vincze Viktor is mattolta Gundel-Takácsot, 3-0. A szépítéshez a csereként be-

szálló Molnár Márkó járt a legközelebb, a tizenhatoson belülről eleresztett kísérlete azonban a felső lécen csattant.

A továbbra is a Nyugati-csoport 14. helyén szerénykedő fehérváriakra a hétvégén presztízsmérkőzés vár, Pápai-

ék október 20-án a tabellán mindössze egy pozícióval előttük járó Puskás Akadémia FC II gárdájával mérik össze az erejüket, az összecsapás 11 órakor kezdődik.