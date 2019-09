Tovább tart a „fakó” rossz sorozata

Az NB III-as labdarúgó-­bajnokság 8. fordulójában a Mol Fehérvár második csapata hiába alakított ki több helyzetet, nem sikerült mindhárom pontot megszereznie.

Herold Trans Ménfő­csanak–Mol Fehérvár FC II 0-0

ESK Ménfőcsanak, 150 néző, vezette: Sipos Tamás.

Ménfőcsanak: Sánta – Kerékgyártó, Czanik, Németh L., Serfőző (Jakab, 73.), Kelemen, Németh B., Szalai Cs. (Veres, 80.), Kószás, Nagy B., Koncsag (Böcskey, 64.). Vezetőedző: Weitner Ádám.

Fehérvár II: Kovács D. – Rus, Szalai P., Funsho (Horváth B., 60.), Pápai, Major M., Ódor, Tarnóczi, Tamás O., Kojnok (Major E., 77.), Tajti (Rádai, 88.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Az augusztus 11-e óta nyeretlen piros-kékek – Szalaiék az azóta lejátszott öt bajnokijukon egy döntetlent értek el – a legutóbbi két mérkőzésüket megnyerő kisalföldiek otthonában próbáltak véget vetni rossz sorozatuknak.

Tímár Krisztián az első csapat keretéből három, idén nyáron érkezett igazolásra számíthatott, Kovács Dániel és Adrian Rus mellett Bamgboye Funshót is a kezdőbe jelölte a szakember. A fehérvári csapatban debütáló nigériai utánpótlás-válogatott támadó a 3. percben kis híján gól­passzt jegyzett, ám a remekbe szabott indításával kilépő Kojnok hiába jutott túl a védőjén, 10 méterről óriási ziccerben a kapusba lőtte a játékszert. A következő lehetőség is a vendégek előtt adódott, azonban ebből sem sikerült megszerezni a vezetést: Tajti átadását követően Tarnóczi 17 méterről tesztelte Sántát, a csanaki hálóőr a léc alá tartó labdát is ki tudta piszkálni.

A második játékrészben sem a tabella 5. helyét elfoglaló hazaiak, sem pedig az első idegenbeli sikerére hajtó Tímár-csapat nem jutott el komolyabb helyzetig, mindkét gárda a védekezésre helyezte a fő hangsúlyt. A gól nélküli döntetlennel Pápaiék a 14. helyre csúsztak vissza, a székesfehérvári alakulat vasárnap a középmezőnyhöz tartozó Lipót Pékség csapata ellen javíthat a pozícióján.