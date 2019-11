Tovább tart a DAB vesszőfutása

Végig dominálva tudta kihasználni a hazai pálya előnyét a Gyergyói HK csapata a Dunaújvárosi Acélbikák ellen a jégkorong Erste Liga keretein belül pénteken rendezett egymás elleni találkozójukon.

A cél egyértelműen az kellett legyen a DAB számára, hogy gyorsan elfelejtsék a szerdán elszenvedett kiesést a Magyar Kupából (döntetlen az UTE ellenében, gólkülönbséggel azonban a fővárosiak jutottak a következő fordulóba – a szerk.), s immáron csak egy fronton helytállva próbálják megkezdeni a felzárkózást a dobogós helyek felé – jelenleg 1 ponttal a Brassó mögött lemaradva a 4. helyen áll Miroslav Ihnacak csapata.

Feszülten kezdtek a csapatok, a találkozó első perceiben kapus akadályozásáért mindkét oldalról ki is állt egy-egy játékos Azari Zsolt és Dmitry Pestunov személyében, s ezt a helyzetet érezhetően a hazai gárda kezelte jobban. A kiegészülés után is több kaput eltaláló lövésig jutottak a székelyföldiek, majd az újvárosi Németh Péter is feliratkozott a kapuszavarók soraiba, s ekkor már góllá érett az aktívabb támadójáték. Egy hazai korongjáratás végén a kapu mögül Andreas Valdix vette észre a jobb oldalon üresen maradt Igor Bobceket, ő pedig kapásból kilőtte a hosszút, 1-0. A folytatásban is aktívabbak volt Malcolm Cameron csapata, az előnyt viszont nem tudták növelni, mentek pihenőre.

A középső harmad képe nem változott az előzőhöz képest. A piros mezes mezőnyfölényt két perc elteltével újabb találat jelezte – a találkozó egész ideje alatt kifejezetten hasznosan játszó Bobcek veszélyeztetett messziről, a Hughsonról kipattanó pakkot pedig Péter Zsolt tessékelte annak eredeti irányába, 2-0. Továbbra sem találta a gyergyói játék ellenszerét a DAB, szinte alig jutottak el a hazai kapuig.

Az utolsó 20 percre ráfordulva halovány életjeleket kezdtek adni Somogyiék, a záró felvonás újvárosi percekkel indult. Szépítésig azonban nem jutottak el, ám a Gyergyó a harmadikig igen – a vendégvédelem újfent nem volt a helyzet magaslatán, saját harmadukban adták el a korongot, a vezető találat asszisztját jegyző Valdix pedig köszönte szépen, s az egy az egy elleni helyzetet fonákkal oldotta meg, 3-0. Nem sokkal később Igor Bobcek messzi próbálkozásával saját csapattársát, Albert Zagidullint találta telibe, aki 2 méterről betuszkolta a róla kipattant pakkot, 4-0.

Hiába volt többet ember­előnyben a Dunaújváros, ma sem Somogyi Balázs, sem Hugo Turcotte nem tudott hozzátenni a vendégek játékához, a vége 4-0.