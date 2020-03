Tovább növelné veretlenségét a felcsúti gárda

A labdarúgó Magyar Kupa keddi játéknapján a bajnoki rivális Mezőkövesd ellen vívja a negyeddöntő odavágó mérkőzését a Puskás Akadémia FC.

Továbbra sem lassít a felcsúti gyors, legutóbb Zalaegerszegen sikerült legyőzni az albérletbe kényszerülő Újpest gárdáját, ezzel pedig már kilenc tétmérkőzés óta veretlen Hornyák Zsolt együttese. Ebben a sorozatban a Békéscsaba elleni előző fordulóban elért két 3-0-s siker is benne van, amely magabiztosságot később a bajnokságra is sikerült átmenteni. A tavalyi kiírásban a Soroksár elleni negyeddöntő jelentette a PAFC számára a végállomást a Magyar Kupa küzdelmeiben, így azon eredményt is javíthatnák Szolnokiék. Mindehhez azt a Mezőkövesdet kellene legyűrni, amelyet hónapok óta üldöznek már a felcsútiak a bajnoki harmadik hely megszerzéséért, és amely egy lépéssel mindig a vál-völgyiek előtt jár. Jelenleg három pont az előnyük, miután hazai pályán meglepetésre 2-1-es vereséget szenvedtek az utolsó előtti helyen álló Zalaegerszegtől.

A kupában eddig a Hévíz SK-t, a Sényőt, az ETO FC Győrt, valamint a Kaposvári Rákóczit búcsúztatták a kövesdiek, a somogyiakat ráadásul igen me­g­győző, 5-1-es összesítéssel. Ami a két csapat múltját illeti, ennél kiegyenlítettebb nem is lehetne a mérleg: a legutóbbi öt mérkőzésen két felcsúti siker mellett két mezőkövesdi győzelem született, valamint egy döntetlen. A matyóföldiek Felcsúton legutóbb 2018. május 19-én, három találkozóval ezelőtt tudtak győzni, és ezúttal sem ígérkezik könnyűnek bevenni a Pancho Arénát – előző négy hazai meccséből egyet sem veszített el a PAFC. A mérkőzés kedden, a megszokottól eltérő időpontban, 18.50-kor kezdődik a Pancho Arénában.