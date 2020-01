Tovább nőtt a listavezető Ferencváros előnye

Miután nem vette be a Budapest Honvéd kapuját a Mol Fehérvár FC labdarúgócsapata, 0-0-s döntetlennel zárta az OTP Bank Liga 17. fordulóját. A Ferencváros viszont simán nyert a Paks ellen, így már hat pont az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó zöld-fehérek előnye.

A Honvéd az első félidőben kapufát lőtt, de a szünet után szinte helyzetbe sem kerültek a kispestiek. A Mol Fehérvár FC dominált, de nem tudott szabályos gólt szerezni, így osztoztak a pontokon a felek. Ami azért is fájó, mert a meccs­hátrányban lévő Fradi hatpontos előnye már-már tetemesnek mondható. Persze nem ledolgozhatatlan a hátrány a bajnoki címért folytatott versenyfutásban, de azt mindenki látja a Vidinél, gólok nélkül nem lehet nyerni.

– Férfias, küzdelmes, jó iramú mérkőzést játszottunk a Honvéd ellen, úgy érzem, helyenként jól is futballoztunk – tekintett vissza a középpályás Elek Ákos. – Sajnáljuk, hogy a győzelmet nem sikerült megszereznünk, de talán nem tévedek nagyot, ha azt mondom, mi álltunk közelebb a három pont megszerzéséhez. A végén volt egy véleményes szituáció is, amiért talán kaphattunk volna egy 11-est, de most már mindegy, ezen nem tudunk változtatni. A hozzáállásunk rendben volt, és amit Joan Carrillo elképzelt, azt néha-néha már sikerült megvalósítani. Ezen az úton kell továbbhaladnunk, a Mol Fehérvár FC-től hazai pályán ez a fajta letámadás az, ami elvárható. Hátul stabilak voltunk, tényleg csak a gól hiányzott a játékunkból.

Joan Carrillo gratulált a Honvédnak, mert szerinte elérték, amiért Fehérvárra jöttek, az egy pontot.

– Az eredménnyel természetesen nem vagyok elégedett, hiszen nyerni szerettünk volna a szurkolók miatt is, akik eljöttek és mögöttünk voltak – vélekedett a vezetőedző. A játékosok hozzáállása rendben volt, szerintem lehetett látni, hogy az első perctől az utolsóig hajtottak a három pontért. A helyzeteink meg is voltak, de a befejezések nem sikerültek. Közelebb álltunk a győzelemhez, de lehetne még intenzívebben, nagyobb ritmusban játszani, erősebb nyomás alá helyezni letámadásnál az ellenfelet. A mérkőzéshez az is hozzátartozik, hogy az első két csere sérülések miatt történt, így taktikailag nem volt lehetőség változtatni.

Ivan Petrjak bordazúzódást, Nego Loic pedig izomsérülést szenvedett a találkozón. Pátkai Máté nagy problémának látja, hogy elmaradtak a pontos befejezések.

– A Honvédnak is volt egy-egy lehetősége, de én azt éreztem rajtuk, hogy nem igazán akarnak futballozni, az egy pontért jöttek – mondta Pátkai. – A végén pontatlanok voltunk, a passzok, a beadások sem találtak mindig embert, néhány labdáról pedig lemaradtunk, vagy rossz döntést hoztunk. Ezen javítanunk kell, különben nem fogunk meccseket nyerni. Játékban talán léptünk előre, de a futballt gólra játsszák. Frissebbnek és energikusabbnak kell lennünk a támadóharmadban.