Tovább gyűjteni a pontokat az NB III.-ban

A labdarúgó NB III 28. fordulójában minden megyei csapat számára fontos lehet, hogy megtartsa pozícióját, illetve lehetőség szerint előrébb lépjen a tabellán.

A Közép csoportban vasárnap 19 órakor a DPASE csapata a 10. helyen álló Budapest Honvéd-MFA II együttesét látja vendégül. Az újvárosiak ősszel Tóth Tibor találatával 1–0-ra győztek a Bozsik Stadionban, így hazai pályán is esélyesei a mérkőzésnek. Az Iváncsa KSE a 13. fordulóban nagy csatában, kiegyenlített meccset játszott a Szentlőrinc SE-vel, a hazai gólokra Balogh László és Aradi révén volt válaszuk, kialakítva ezzel a 2–2-es végeredményt. Ellenfelük idegenbeli mérlege közel ötvenszázalékos, de Domján Attila csapata bezsebelheti a három pontot. A meccset szombaton 17.30-kor rendezik az iváncsai sportpályán. A Nyugat csoportban a Puskás Akadémia II vasárnap 11 órakor a tabellán közvetlenül előttük, a 6. helyen álló Pápai Perutz csapatával játszik a Pancho Arénában. Ősszel Pápán 3–1-es vereséggel zártak, lesz miért visszavágnia Bojan Lazic edző csapatának. A Videoton FC II szintén hazai pályán játszik vasárnap 11-kor a Csornai SE ellen. Az őszi idényben Csornán sima 4–1-es sikert értek el, ezen az összecsapáson Elvir Hadzic kétszer volt eredményes, valamint rajta kívül még Szabó Bence és Baranyai Márk góljai döntöttek. Ezzel a végeredménnyel valószínűleg most is kiegyezne Tímár Krisztián, a piros-kékek mestere.