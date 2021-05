Tóth Balázs az ezüstérem mellett egyéni elismerésben is részesült

A bajnoki ezüstérmes Puskás Akadémiában ebben a szezonban lépett elő első számú kapussá a 23 éves Tóth Balázs, akit a Nemzeti Sport osztályzatai alapján a szezon legjobb hálóőrének is választottak. „Balu” tagja a válogatott bő Eb-keretének is.

A tavalyi, bronzéremmel végződő szezon végén került a kapuba Tóth Balázs, majd Hegedűs Lajos Paksra távozása után is neki szavazta meg a bizalmat Hornyák Zsolt vezetőedző. Bizonyosan kijelenthető: élt vele. Apróbb sérülés miatt kihagyta az utolsó fordulót, amelyben csapata kivívta az ezüstérmet, de két gyógyírja is volt a kihagyásra: egyfelől a PAFC magabiztosan győzött, másrészről pedig azért pihentették, hogy százszázalékos állapotban tudjon csatlakozni az Európa-bajnokságra készülő nemzeti csapat bő keretéhez.

– Minden tekintetben tudtam fejlődni a szezonban, nagyon jó a szakmai stáb, ami már tavaly is megmutatkozott, hiszen akkor is a dobogón zártunk. Balajcza Szabi személyében remek kapusedzőm van. Még rengeteget kell fejlődnöm, főleg a lábbal való játékban, a magas labdákra való kijövetelekben. A fejlődés a számok nyelvére fordítva is látható, hiszen a Nemzeti Sport osztályzatai alapján a bajnokság legjobb kapusa lett.

– Meglepett a dolog, hiszen a szezon felénél csak a 12. voltam a rangsorban. Nagyon komoly mezőnyből kerülhettem ki győztesként. Ott van például Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa, de Szappanos Péternek is nagyon jó szezonja volt Mezőkövesden. Megtiszteltetés ilyen mezőnyben az élen végezni! A Puskás Akadémia saját nevelésű kapusának tavaszi teljesítménye Marco Rossi szövetségi kapitánynak is feltűnt. Már a március végi három mérkőzésre is meghívót kapott a válogatottba.

– Mesébe illő történet! Emlékszem, amikor az akadémiára kerültem és elvittek minket válogatott meccsre, akkor láttam Dzsudzsák Balázst, Király Gabit, Szalai Ádámot élőben, most pedig utóbbival már együtt készülök a válogatottban. Példaképem nincs, inkább kedvenceim vannak. A legnagyobb favorit nálam a Barcelona német kapusa Marc-André Ter Stegen. Megnyerő a kisugárzása és a védési stílusa, véleményem szerint a világ legjobb hálóőre. Olyan bravúrokra képes, amikre a világon senki! Tóth Balázstól is láttunk jó néhány bravúrt a szezonban. A legrosszabb és a legjobb élménye is egy-egy Paks elleni mérkőzéshez kapcsolódik.

– A legrosszabb az volt, amikor Pakson 6-2-re kikaptunk, de ez egyúttal fordulópontot is jelentett a csapat számára. Lehet, hogy ez is kellett ahhoz, hogy ezüstérmesek legyünk. Az itthoni 3-2-es győzelmünk alkalmával, ugyan kaptam két gólt a tolnaiaktól, de több bravúrral is tudtam segíteni a csapatnak, amely remekül játszott. A szezon elején hullámvölgybe kerültünk, volt egy rossz hatmeccses szériánk. Koronavírus sújtotta a csapatot, amiből időbe tellett viszszajönnünk. Az ősz vége felé kiegyenesedtünk és a tavaszt nagyon jól kezdtük. A második helyet nem tudtuk hamarabb bebiztosítani, de a végén feltettük az i-re a pontot. A kapus cseppet sem érdemtelenül nagyon népszerű lett.

– Nagyon kellemes érzés, rengeteg üzenetet kapok, sok srácnak lettem a példaképe. Sokan írnak, mezeket, autogramot kérnek. Próbálok minden kívánságot teljesíteni. Álomszerű! Hát még az milyen álomszerű lesz, ha a szűk Eb-keretbe is bekerül! Mától Marco Rossi vezényel edzést az ifjú titánnak, aki az elmúlt egy hetet pihenővel töltötte. – A legjobban az kapcsol ki, ha hazajöhetek a szűkebb szülőhazámba, egy kis hatszáz lelkes Borsod megyei faluba, Zubogyba. Ma a mesés történet újabb fejezete kezdődik!