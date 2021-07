Történelmet írna a Puskás

Története során először juthat tovább az európai kupaporondon a Puskás Akadémia. Ehhez ma le kell győznie az Inter Turku együttesét az Európa Konferencia-liga első selejtezőkörének visszavágóján. A mérkőzés 20 órakor kezdődik a Pancho Arénában.

Az idegenben elért 1-1 jól jönne a PAFC-nak, bár aligha feltételezhető a lendületes futballt játszó, Hornyák Zsolt vezette együttesről, hogy a nyáron megszüntetett idegenben lőtt gól által nyújtott előnyre játszott volna. Tény, hogy a bajnoki ezüstérmes gárda Jakub Plsek góljával egyenlített a finnországi odavágón.

„Nemcsak a Puskás Akadémiát, Magyarországot is képviseljük”

– Tele vagyunk önbizalommal – szögezte le Hornyák Zsolt, aki egyúttal arra is kitért, hogy hiányérzete volt az első találkozó után. – Sok helyzetet kidolgoztunk, remélem, a visszavágón is így tudunk játszani. A turkui meccsből kiindulva, ha a helyzeteink felét értékesítjük, akkor bízhatunk a továbbjutásban az agresszív, erőteljes focit játszó ellenféllel szemben. Ezt megérezhettük kint is a második félidő elején, amikor kicsit több teret adtunk nekik, hátrányba is kerültünk. A Turku általában otthon négy, idegenben öt védővel áll fel. A kontráikra fognak építeni, mi viszont nyitott focit fogunk játszani, az első perctől dominálni akarunk! A tapasztalat az Inter Turku mellett szól, de élnünk kell a lelkesedésünkkel, mert nemcsak a klubot, hanem Magyarországot is képviseljük.

A trénertől azt is megtudtuk, hogy az első mérkőzésen bevetett új igazolásra, a cseh hátvédre, Patrizio Stronatira ezúttal is a kezdő tizenegyben számol.

– Jakov Puljiccsal és Libor Kozákkal csereként számolok, utóbbi korábbi sérülése miatt még nem vethető be kilencven percre.

Tóth Balázs, a csapat kapusa, társaihoz hasonlóan lelkes, annál is inkább, mivel kétszeresen is fájó emlék a tavalyi Európa-liga-selejtező.

– Óriási dolog lenne a továbbjutás azok után, hogy az előző szezonban többen nem játszhattunk koronavírus miatt. Történelmet írhatunk, először juthatunk tovább nemzetközi kupában. Szomorúak voltunk a múlt heti mérkőzés után, mert annak ellenére sem tudtunk nyerni, hogy sok helyzetet kidolgoztunk. Nyerni szeretnénk!

Ha kilencven perc után döntetlen lesz összesítésben az eredmény, akkor kétszer tizenöt perces hosszabbítás következik, ha ekkor sem jutnak dűlőre egymással a felek, akkor tizenegyesek döntenek a továbbjutásról. A Puskás Akadémia – Inter Turku mérkőzés 20 órakor kezdődik Felcsúton.