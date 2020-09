Törökverő magyarok

Több, mint kilenc hónap elteltével lépett pályára újra a magyar labdarúgó-válogatott. A Nemzetek Ligája új kiírásának nyitányán a szinte legerősebb keretével készülő Törökország vendégeként túl sok jóra nem számíthatott a több sebből vérző Rossi-csapat.

293 nappal a sivasi fellépés előtt Wales ellen játszott utoljára meccset a magyar labdarúgó-válogatott. Az akkori Eb-selejtezőn 2-0-s vereséget szenvedtek Marco Rossi fiai. A koronavírus-járvány miatt most lépett pályára először ebben az évben a nemzeti csapat, mely legelső hivatalos mérkőzése (1902. október 12., Bécs–Budapest 5:0) óta most először fordul elő, hogy a válogatott ősszel játszik először az esztendőben. Még a második világháború pusztítása után is volt már mérkőzés augusztusban.

Érthetően nem csupán a hosszú, sivár hónapok frusztrációja, de a jó eredmény hiánya is erőre sarkallhatta Magyarország legjobbjait. Akik most soha nem látott összetételben voltak kénytelenek képviselni a magyar színeket. Az elmúlt napokban sérülés, illetve egyéb ok, például a koronavírus miatti óvatosságból többször is módosult a keret. Nyolcan kerültek ki, Baráth Botond, Bese Barnabás, Botka Endre, Korhut Mihály, Tamás Krisztián és Gazdag Dániel sem utazott Sivasba, s kiesett a később bekerült két vidis, Hangya Szilveszter és Bolla Bendegúz is.

Állandó közhely a fociban: mindig az a legjobb összeállítás, amelyik pályán van, s a mérkőzés első félidejében bizony a magyarok voltak jobbak. Mezőnyben is egyenrangúak voltak a mieink a törökökkel, sőt, előbb Sallai spiccelését kellett védenie Cakir kapusnak, majd Holender Filip baloldali tekerését ütötte szögletre nagyot repülve. A 19. percben Szoboszlai 17 méterről küldte a bal alsó felé a labdát, Sallai egy picit még hozzáért, s a kapufáról vágódott ki. Mint ahogy a 31. percben Holender Filip mesteri nyesése is, egy hajszállal kellett volna lejjebb mennie a labdának… Dominált, jól játszott a válogatott, a törökök lövésig sem jutottak. Egészen a 39. percig, amikor Yandas 18 méterről tüzelt, Gulácsi Péter pedig oltott.

A törökök frissítettek a szünetben, de fordulás után is a magyarok előtt adódott az első helyzet. Szalai indította Sallait, akit utolértek, de négy ember között is tartotta a labdát, majd levágódott a lövése. Aztán rögtön Yilmaz indult kontrára, Nagy Ádám érte utol az utolsó pillanatban, de Gulácsinak védenie kellett a félig-meddig blokkolt török rohamot. Átvette az irányítást Törökország, az 57. percben Calhanoglu 16 méterről durrantott nem sokkal a keresztléc fölé. A 66. percben újra veszélyeztetett a magyar brigád. A Red Bull Salzburg kötelékében maradó Szoboszlai Dominik küldött be remekül egy szabadrúgást a jobb oldalról, Willi Orban pedig 5 és fél méterről bólintott, a léc alá tartó labdát Cakir bravúrral ütötte szögletre. Nikolics Nemanja a 70. percben állt be, így két Vidi-játékos volt egyszerre a pályán az utolsó 20 percben. A 80. percben bődületes nagy góllal szerzett vezetést Magyarország. 30 méterről szabadrúgásból talált be Szoboszlai, a bal kapufáról vágódott a hálóba a Főnix FC-ben nevelkedett középpályás labdája, 0-1. Az utolsó tíz percet már lecsorgatták a csapatok, a törökök birtokolták ugyan a labdát, de képtelenek voltak felpörögni, s áttörni a magyar vonalakat. Marco Rossi legénysége így veretlen 2020-ban, s az idei első összecsapást vasárnap 18 órakor követi a második: a Puskás Arénában Oroszország lesz az ellenfél.