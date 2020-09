Tornát nyertek a tópartiak

Hatcsapatos felkészülési tornán szerezte meg az első helyet a Gárdony-Pázmánd NKK női kézilabdacsapata, ami biztató az NB I/B-s bajnokság közelgő rajtja előtt.

Az orosházi OXXO Energy Kupán a házigazdák ellen kezdett a Gárdony-Pázmánd NKK, és Czuczu Frida utolsó másodpercben szerzett góljával 25-24-re nyert. A nyáron átalakult tóparti lányok az ellen a Mohács ellen vívták második összecsapásukat, amely alakulat a bajnokságban is rivális lesz, ráadásul a felkészülés során kétszer is a Duna mentiek bizonyultak jobbnak. Most azonban öt góllal, 30-25-re győzött Virincsik Anasztázia együttese, így döntőt játszhattak. A két éve még az NB I.-ben szereplő Kispest már ráérzett a Gárdony erényeire, de így sem tudta megállítani a Fejér megyeieket, a Gárdony-Pázmánd NKK 29-26-os győzelemmel nyerte a felkészülési tornát. Ami már a szeptember 12-én rajtoló bajnokság főpróbája volt.

– Kissé vakon utaztunk Orosházára, s most már látjuk, hogy a Kispest hasonlóan hozzánk bő kerettel rendelkezik. A korábbi mérkőzéseken fokozatosan növeltem mindenkinél a játékidőt, a hét végi tornán pedig már úgy vettük fel a harcot, mintha bajnokit játszanánk. Szinte élesben kézilabdáztunk, ha valakinek ment a játék, a fáradtságra utaló első jeleknél cseréltük le. A múlt hét elején hasznos volt a csapatmegbeszélés, ahol mindenki elmondhatta véleményét. Szoros meccseket vívtunk.

A gárdonyiak a védekezés-támadás cserét preferálják, a védekező felállásban Binó Boglárka előtt Pados Mónika és Czuczu Frida a két 3-as játékos, 2-esben Bocsi Szonja és Becséri Kitti kapott helyet, a két szélen pedig Vörös Szimonetta és Lozsi Erna védekezik.

Támadásban pedig Nagy Adrienn érkezik beálló posztra, Pados Mónika a mérkőzések elején kamatoztathatja rutinját, majd a kívülről figyelő Czuczu Frida remekül száll be a támadásokba az idő előrehaladtával. A vezetőedző a felkészülés során végig forgatta a csapatot, próbálgatta, ki mire képes. A kialakult alapcsapatba érkező cseréknek is taktikusan kell beszállniuk, s cél, hogy ne kapkodják el a támadásokat.

– Becséri Kitti nagyon jól mozgatta a csapatot, s gyakran vállalkozik is. Az utolsó meccsünkön a Kispest erre rá is jött, s megpróbálták kivenni a játékból, s akkor voltak is gondjaink. De szerencsére megérkeztek az átlövésgóljaink is. Bocsi Szonja például 6 lövésből négyet bedob, Czuczu, Pados, Becséri és Hargitai Dóra is szerzett gólokat átlövésből, míg korábban talán egy játékos volt eredményes távolról. Megmaradtak a szélső és indításos góljaink, a torna végére pedig a beállósok is ráéreztek a játékra. Lépésről lépésre fejlődtek a lányok, s csak minimális hibákat kell javítani a bajnokság rajtjáig.

Virincsik Anasztázia szerint a kapusok is jó formában vannak, Binó Boglárka, Magyar Nikoletta és Németh Zsófia is különböző egyéni célokat szem előtt tartva küzd a csapat sikeréért. Binó fel szeretné hívni magára a figyelmet, s az élvonalba készül. Magyarból a Gárdony stabil kapusát szeretnék kinevelni, míg a fiatal Németh előtt is állhat NB I.-es karrier.

Biztató, hogy a tóparti hölgy­koszorú egymásra talált, motiváltak, harcosak.

– Jó volt látni, mikor Czuczu utolsó másodperces góljával nyertünk az Orosháza ellen, az egész csapat gyerekként ugrált egymás nyakába. Ezt a hozzáállást kell megőrizni! – mondta a tréner.