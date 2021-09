Tornagyőztesek a fehérváriak

A döntőben 78-71-re verte a Hübner Nyíregyháza együttesét, ezzel megnyerte a keleti végeken rendezett emléktornát az Alba Fehérvár férfi-kosárlabdacsapata.

A nyíregyháziakkal vívta a döntőt az Alba a Sitku Ernő tiszteletére rendezett emléktornán, lévén egy nappal korábban a fehérváriak az utolsó percben fordítottak, 93-89-re legyőzték a Debrecent, a másik, csütörtöki elődöntőn a Budapesti Honvéd–Hübner Nyíregyháza BS összecsapás 71-88-as (17-15, 13-23, 16-32, 25-18) eredménnyel zárult, a győztes nyírségiek legjobbja a 21 pontot jegyző Johnson volt.

A fináléban jól kezdtek a fehérváriak, Baylee Steele vezetésével 11-7-re elléptek, gyorsan időt is kért Pe­thő Ákos, a húzás segített, két duplával egalizáltak, sőt, a vezetést is átvették. Johnson volt elemében, a túloldalon Laksa passzát Omenaka húzta a gyűrűbe. Dejan Mihevc hármas cserét hajtott végre, visszatért a pihenőről Vojvoda és Szabó, valamint szóhoz jutott Kass is, tíz perc után a Nyíregyháza állt két ponttal jobban, 16-18. A folytatásban átvette a vezetést az Alba, igaz, nem sokáig örülhettek, Pethő Ákos tanítványai gyorsan fordítottak a Gerőcs mezében pályára lépő amerikai LeDay pontjaival, de ellépni nem tudtak. Vojvoda mesteri triplájával már a Fehérvár volt kétpontos előnyben, aztán újra a határszéliek, Bazsó a sarokból eleresztett hármasának köszönhetően, 27-28. Vojvoda újfent beköszönt kintről, Stark is betalált a szélről, azonnal időt kért Pethő, 37-33-as fehérvári vezetésnél. Laksa is hintett egy triplát, Bryce duplájával zárkózott a keleti brigád, az első félidőt Steele kosara zárta, 37-42.

A nagyszünet után négy-öt ponttal vezetett a Fehérvár, majd Johnson kapta el a fonalat, megmozdulásainak köszönhetően előbb egalizált, majd négy ponttal ellépett a rivális, 44-48. A későbbiekben is ők domináltak, Johnson vezérletével kilenc ponttal megugrottak, Szabó büntetőivel araszolt előre az Alba. Stee­le és Balsay is eredményes volt, Pethő Ákos időt kért, ami nem segített, Stark duplái zárták a harmadik negyedet, 59-56. Tízzel ellépett az Alba, Johnson tartotta a lelket a társakban, állandósult, sőt nőtt a tízpontos differencia, nyert a Fehérvár, 78-71. A torna legjobbja Vojvoda Dávid lett.