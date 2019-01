Tollfosztott linzi szárnyak

Néhány nappal korábban hazai jégen engedte meglógni a Linz fekete szárnyasait a Fehérvár, majd Bécsben, azt követően pedig a Raktár utcában a Znojmóval szemben is alulmaradtak a kék-fehérek. Nagyon kellettek a pontok, hogy ne engedje túl hosszú gyeplőre a Volán a rájátszás-helyeken nyargaló riválisokat. A Black Wings Linz azonban remek formában várta az idegenben mostanában villogó, azonban Szita Donátot, Sárpátki Tamást (a Titánokban kaptak szerepet), a beteg Kornakkert, valamint a sérült Stipsiczet és Sillét is nélkülöző fehérváriakat.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Gyors fehérvári akcióval kezdődött a találkozó, Kuralt próbálkozhatott, de Kickert hárított. Hamarosan Carrutnak is játékba kellett avatkoznia, miután Umicevic és Kearns is veszélyeztetett. A meddő mezőnyjátékot Phillips lövése törte meg, aztán Luttinen kapott jó ütemben passzt Sofrontól, de ez a helyzet is kimaradt. A Volán irányított, a Linz zártan védekezett, de csak a 8. percig bírták tartani az Ördögöket a hazaiak. Szép összjáték végén Phillips passzát Andrew Sarauer vágta közelről a hálóba, 0-1. A találat után is a fehérváriak akarata érvényesült, Reisz puskázott el egy lehetőséget, majd Koskiranta tette rá a kékről, de Kickert-kapus a helyén volt. Láday, majd Sarauer dolgoztatta meg a hazai kapust, de nem sikerült megduplázni az előnyt. A Linz aztán egyre inkább átvette az irányítást. Három perccel a játékrész vége előtt egy ütközés után Kuralt kapott kétperces kiállítást, a fórt pedig gyorsan ki is használták a liga legjobb emberelőnyös mutatójával bíró hazaiak, Locke lövése után a kipattanót Rick Schofield kotorta a hálóba, 1-1.

A középső periódus Reisz kiállításával kezdődött, öt a négy ellen nagy nyomást helyezett a fehérvári kapura a Linz, de végül nem tudták gólra váltani az előnyt. Már egyenlő létszámnál Gaffal hibázott ziccert, a másik oldalon pedig Láday helyzete maradt ki. A 25. percben Koskiranta és Sofron indulhattak kettő az egy ellen, ez még kimaradt, a kipattanó után azonban már betalált a magyar EBEL-együttes, Koskiranta pöccintésébe Arttu Luttinen ért bele jól a kapu előtt, 1-2. Nem sokat kellett várni azonban az egyenlítésre, a korábban Székesfehérváron hokizó Aaron Brocklehurst távoli lövése akadt be Carruth ketrecébe, 2-2. A harmad közepén Láday szabálytalankodott, amiért kiállították, de a Volán kivédekezte a hátrányt. A kiegészülés pillanatában Meland iramodott meg, de Kickert hárított, ahogy Hári próbálkozásánál is. Kiváló tempóban rohamoztak a csapatok, a felek mindkét oldalon szép összjáték végén tüzelhettek, de gól nem született. Kiegyenlítődött ugyanakkor a játék képe, a harmad második felében mindkét kapus kiváló formát mutatott. A játékrész végén Luttinent látták szabálytalannak a játékvezetők, így már negyedik fórját játszhatta a 40 perc alatt egy büntetést sem kapó Linz, de a dudaszóig nem talált be.

Meddőnek bizonyult a Linz előnye az áthúzódó kiállítás alatt, egyenlő létszámnál pedig már Hári, majd Luttinen dolgoztatta meg Kickertet. Kuralt lövése után ugyancsak a hazaiak kapusának kellett nyújtózkodnia, egy kontra végén a másik oldalon pedig Davies lövését kellett védenie a hálóőrnek. A 46. percben hokizhatott a találkozó során először emberelőnyben a Fehérvár, de nem riogatott. Egyenlő létszámnál Carruth bravúrjaira volt szükség, majd egy kontrából Sofron indult meg, lövését Kickert hárította, ahogy Reisz duplázását is, ám Hári János löketénél már tehetetlen volt, 2-3. 5 perccel a vége előtt újabb fórt hagyott kihasználatlanul Hannu Järvenpää legénysége. Rohamozott a Linz, Carruth bravúrt bravúrra halmozott. Az utolsó másfél percben emberelőnyben, ráadásul kapus helyett is mezőnyjátékossal nyomtak és tüzeltek töltés nélkül a hazaiak, de az eksztázisban védekező fehérváriak megőrizték előnyüket. A Volán maradt a hetedik, de már csak 2 pont a hátránya a Linz-cel szemben.

Jegyzőkönyv EHC Black Wing Linz–Fehérvár AV19 2-3 (1-1, 1-1, 0-1) Linz, 4820 néző. Vezette: Kopetz, Piragic (Hofer, Nedeljkovic) Linz: Kickert – Kapstad (1), Rutkowski, Lebler, Locke (1), Kristler – Brockelhurst 1, Matzka, Davies, Schofield 1(ee), DaSilva – Kargl, Carle, Umicevic, Kearns, Brucker – Ober, Korecky, Rosenberger, Gaffal, Woger. Vezetőedző: Troy Ward Fehérvár AV19: Carruth – Harty, Szabó D., Reisz, Hári 1, Kuralt – Caruso, Meland, Luttinen 1, Koskiranta (1), Sofron (2) – Láday, Tikkanen, Erdély (1), Sarauer 1, Phillips (1). Vezetőedző: Hannu Järvenpää Kiállítások: 4 illetve 10 perc Kapura lövések: 35-38

Vezető képünk illusztráció!