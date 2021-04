Többen felkapaszkodnának

A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 22. fordulója következik. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

Ezt ne hagyja ki! Áder János: erkölcstelen és elfogadhatatlan politikai hasznot remélni a járványhelyzetben (videó)

2021. április 2., péntek, 16.30.

Martonvásár SK (9.) – Bo­dajk SE (6.) – ősszel 0-1

Kovács Attila, a Martonvásár SK vezetőedzője: – Próbáltuk kihasználni a mérkőzések nélkül időszakot, az első héten nem edzettünk, mert nálunk is volt probléma a vírusok miatt, ám mindenkinek saját magára bíztam, hogy azért mozogjon. Örömteli, hogy jönnek vissza már a játékosok, talán egy-kettő, aki még maródi, de nem a vírus miatt. Megvan a keret, bár nem vagyunk olyan eszeveszettül sokan. A meccsek nélküli időszakban elbeszélgettünk a fiatalokkal, és remélem, hogy nem lesz gond a folytatásban, igaz, nem vár ránk könnyű mérkőzés a Bodajk ellen. Tudjuk, hogy kemény ellenfél, talán nekünk kellene kezdeményezni, mivel támadók terén nem állunk rosszul, amennyiben tudunk gólt lőni, akkor talán meg tudjuk nyerni a meccset, úgyhogy igazán majd hátul kell figyelni.

2021. április 3., szombat, 16.30

Mányi TK (15.) – Sárbogárd SE (4.) – ősszel 1-2

Varga Mihály, a Mányi TK elnöke: – Egy kicsit rossz felfogásban játszottunk a Főnix FC ellen. Nem tudták függetleníteni magukat a játékosok a családi problémáktól, a pandémia komolyan befolyásolt egyeseket. Most először éreztem azt, hogy sok keresnivalónk nincs. A Főnix FC dinamikus, fejlődőképes csapat, nagyon jól össze vannak rakva a fiatalok és az idősek. Az első félidőben sok hibát elkövettünk, és már akkor eldőlt a találkozó. Eddig szebbik arcát mutatta a csapat, annak ellenére, hogy kikaptunk a Sárosdtól és is Enyingen ki-ki meccsen vesztettünk. A jó szériában levő Sárbogárd nem ígérkezik könnyű feladatnak. Az őszi szezonban szerintem náluk játszottunk a legjobban, és a 92. percben kapott góllal szenvedtünk vereséget. Hazai pályán, amennyiben megfelelően ott leszünk fejben és a motivációval sem lesz baj, akkor nem féltem a csapatot, függetlenül attól, hogy felszálló ágban van a Sárbogárd. Ők a dobogóért, mi az életünkért és a becsületünkért játszunk.

Sárosd Kronos Sport (1.) – Főnix FC (7.) – ősszel 2-2

Arany Tibor, a Sárosd Kronos Sport vezetőedzője: – Egyelőre sikerült a terveinket megvalósítani, bár korántsem megfelelő minőségű pályákon játszottunk sem a Mány, sem az Enying elleni mérkőzésen. Nem volt egyszerű, mivel mindkét csapat olyan stílusban játszik, ami alapból is nehéz, és nem volt könnyű elhozni onnan a pontokat. Kifejezetten örülünk a győzelmeknek, főleg annak tükrében, hogy most két igen nehéz mérkőzés vár ránk, és ebben a pozícióban sokkal nyugodtabban tudunk készülni a Főnix FC ellen. Nem lesz sétagalopp, hiszen nagyon jó elegyet alkotnak a fiatalok a rutinosabb játékosokkal.

DUFK SE (13.) – Tó-Vill Kápolnásnyék (8.) 2-4

Szellák Sándor, a DUFK SE vezetőedzője: – Nincs jó hangulat a csapatban, hiszen az utóbbi négy mérkőzésen nem szereztünk pontot. Emellett még nagyon kevesen is vagyunk. Igen megviselte a fejeket ez a rossz sorozat, és most jönnek majd azok a mérkőzések, amikor kellenének a pontok. Nem vagyunk túlságosan jó állapotban a formánkat tekintve, azt látom, egy kicsit leült a csapat, A Kápolnásnyék ellen leginkább arra kell figyelnünk, hogy csapatként üzemeljünk. Figyelni kell arra, nehogy hibázzunk, hiszen a legrutinosabb játékosunk is csak 24 éves. Legutóbb is az ötödik percben már hátrányban voltunk, és ezek a korai bakik mentálisan kivégzik a gyerekeket, a Tordas szinte ilyen helyzetekből rúgta a góljait. Arra számítok, hogy ha vért izzadva is, de küzdelmessé tudjuk tenni a mérkőzést. Az a lényeg, hogy önmagunkat találjuk meg újra, és nagyon jó lenne itthon tartani a három pontot, mert mentálisan rengeteget segítene a társaságnak.

2021. április 4., vasárnap, 16.30

Ikarus-Maroshegy (3.) – Tordas FÉSZ ZRT. (10.) – ősszel 4-0

Borsányi István, az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: – Innentől már nem nagyon lehet pontokat elvesztegetni. Eddig sem szerettünk volna, de valahogy nem állunk össze. Sajnos nincs góllövő csatárunk, valami oknál fogva csapatszinten léptünk vissza. Elment Bencze János, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hiányoznak a gólok, nincs a középpályán olyan meghatározó játékos, aki diktálja a tempót, ütemet adna. Ezen valahogy át kellene lendülni, úgy vagyunk vele, mint a teherhajó, amely beakadt a Szuezi-csatornában, se előre, se hátra. A Tordas ellen sem lesz könnyű, ráadásul edzőváltás után vannak, és ez felrázta őket egy kicsit.

Lajoskomáromi SE (14.) – Enying (11.) – ősszel 2-0

Megyeri János, a Lajoskomáromi SE vezetőedzője: – Finoman fogalmazva sem vagyunk könnyű helyzetben, a tetejébe pedig sűrűsödik a program. Most két hétig minden megállt, hétfőn kezdtünk először mozogni a szerdai Fejér Megyei Kupa-mérkőzésre. Ez a két hét biztos, hogy meghatározó lesz abból a szempontból, hogy miképp tudunk felállni, és hány játékos áll a rendelkezésemre. Létszám tekintetében nem lesz egyszerű, mert mindig van betegünk. Jön a mezőföldi El Classico, az Enyinggel állandóan nagy csatákat vívunk. Úgy vagyok vele, hogy ez is egy mérkőzés a sok közül, de a játékosok presztízst csinálnak belőle. Az Enying sokat fejlődött, az agresszív játékuk ellene nem lesz könnyű, de nem megyünk ki a pályára feltartott kézzel. Olyan mérkőzést kell játszanunk, hogy mi domináljunk, és itthon tartsuk a három pontot. Bízom abban, hogy ezzel a mérkőzéssel elkezdünk kikecmeregni a gödörből.

Móri SE (2.) – Ercsi Kinizsi SE (5.) – ősszel 0-3 A találkozó elmarad, mivel az Ercsi Kinizsi együttesében többen Covid-érintettek, ezért kérték a meccs elhalasztását, melyet majd egy későbbi időpontban fognak pótolni.

Szabadnapos: Kisláng (12.)