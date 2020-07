Több ziccert is kialakított, de csak egyet értékesített a Puskás Akadémia FC

Minőségi ellenféllel kezdte meg felkészülési mérkőzéseinek sorát a Puskás Akadémia FC. Szerda kora este a szerb szuperliga negyedik helyezettje, az Európa-liga-indulási jogot óriási meglepetésre kiharcoló Topolya ellen lépett pályára.

A legutóbbi szerb idény meglepetéscsapata már több mint egy hete Felcsúton edzőtáborozik, és a tréningek mellett június 15-én összecsaptak már az NB II.-es Aqvital FC Csákvárral, amelytől váratlanul 2-1-re kikaptak. Szerdán pedig a vendéglátójukkal, a szintén Európa-liga-menetelésre készülő Puskás Akadémiával kellett összemérni tudásukat. Izgalmas összecsapásra volt kilátás.

Hornyák Zsolt, a felcsútiak vezetőedzője a kezdőcsapatban adott bizalmat több új igazolásának, a portugál Joao Nunesnek, valamint a diósgyőri kölcsönjátékból fél év után visszatért Kiss Tamásnak is. A mérkőzés, ahogy az várható volt, tapogatózással kezdődött. Az első helyzetre a kilencedik percig kellett várni, ami a vendégek előtt adódott: egy szép mélységi indításból Szilágyi Vladimir lépett ki a Vál-völgyi csapat védői közül, ám éles szögből leadott lövését Tóth Balázs könnyedén hárította. Az első komolyabb hazai próbálkozás a tizenhatodik percben jött: egy szöglet után kivágott labdára Nunes startolt rá, aki gyorsaságának hála utol is érte a játékszert a bal szélen, sőt pazarul tálalt Kiss Tamás elé, aki a ziccert melléperdítette. Az első félidő derekán aztán a topolyai Nenad Lukics próbálkozott távolról egy óriási bombával, de lövése néhány centivel elzúgott a felső léc fölött. A 31. percben aztán megszerezte a

Puskás Akadémia a vezetést egy gyors kontra végén: David Vanecek készítette le remekül a labdát Kiss Tamásnak, akit mintha puskából lőtték volna ki, egyenesen kirobbant a védők között, és egy nagy sprint után körülbelül tizenkét méterről kilőtte a hosszú sarkot: 1-0! A hátralévő negyedórában az eredmény nem változott, így hazai előnnyel vonulhattak pihenőre.

A második játékrészre aztán a hazai mester, Hornyák Zsolt alaposan felforgatta kezdőcsapatát. Hét helyen is változtatott, köztük két saját nevelésű játékos is először debütálhatott a nagycsapatban, Auerbach Martin és Mim Gergely személyében. Az elsőhöz hasonlóan a második félidő is inkább a küzdelemről marad emlékezetes, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben, legalábbis az utolsó negyedóráig. Gyakorlatilag a semmiből az ifjú tehetség Mim hozta ajtó-ablak helyzetbe az előző szezon házi gólkirályát, Vaneceket, aki a kapufa mellé lőtt. Majd néhány pillanattal később a hazai találat szerzője, Kiss Tamás ezúttal előkészítőként jeleskedett, és gyönyörűen tette le a labdát Jakub Plseknek, de ő is célt tévesztett. A végére is maradt még egy felcsúti ziccer, ahol ismét Kiss Tamásra irányult a figyelem: remekül lódult meg a szélen, beadására pedig Vanecek érkezett remekül, ám a csatár csupán második szándékból tüzelt, így könnyedén hárított a topolyaiak hálóőre.

Így maradt az első félidőben kialakult eredmény, azaz a hazaiak 1-0-s győzelemmel zárták az első felkészülési meccsüket. Szombaton dél­előtt 11-kor pedig a Merkantil Bank Liga előző szezonjának tizedik helyezettje, a Soroksár lesz az ellenfele a Puskásnak.