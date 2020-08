Több összecsapás kimenetele is háromesélyesnek ígérkezik az előttünk álló hétvégén

A 3. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosításoknál a vendéglátó csapatok a vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.

Augusztus 29, 17.00

Sárbogárd SE (11.)–Martonvásár SK (4.)

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: – Most is azt kell mondanom, amit a Lajoskomárom elleni mérkőzés után, hogy ott elszórtunk két pontot, a Mórral szemben pedig minimum egyet, de akár győzhetünk is volna. Aki látta a meccset az tudja, hogy a gólok, amiket kaptunk elkerülhetők lettek volna. Sokkal több volt a csapatban, de nem jött ki. Egy új összetételű, fiatal gárdával ez előfordul, egyáltalán nem vagyok ideges emiatt. Úgy érzem, hogy a vezetők is látják, érzik, hogy jó irányba megyünk, és előbb-utóbb meglesz az elvégzett munka eredménye. Korántsem érkezik hozzánk könnyű ellenfél, a Martonvásár is teljesen átalakult, keveset hallottam róluk, kissé ismeretlenek számunkra. Hazai pályán mindenki ellen az lehet a célunk, hogy minimum jól játsszunk, és a srácok mindent tegyenek meg a győzelemért, szakadjanak meg a sikerért. Most már szeretnénk hárompontos mérkőzést is játszani, biztos vagyok abban, hogy jót tenne a lelkeknek. A türelem megvan a csapat felé, mind a három mérkőzésünk után a szurkolóink megtapsolták a fiúkat, látták, hogy a küzdés részükről megvolt.

Sárosd Kronos Sport (3.)–DUFK (8.)

Arany Tibor, a Sárosd Kronos Sport vezetőedzője: – Nem lehetek maradéktalanul elégedett, mert a Martonvásár ellen nekünk állt a zászló, két tizenegyest hagytunk ki, így nem mondhatom azt, hogy jól rajtoltunk, van bennem némi hiányérzet. Egészen biztos, hogy jót tett a Kislángon aratott nagyarányú győzelem, és örülök annak, hogy a gólok számában is tudtunk olyat produkálni, ami önbizalom-növelő lehet. Bár voltak ezzel együtt hibáink is, amelyeket ellenfelünk szerencsére nem használt ki. Most egy olyan csapat érkezik hozzánk, amely ellen a papírforma alapján mindenképpen a győzelemben kell gondolkodnunk, főleg azért, hogy a későbbiekben a rangadóknak majd értelmet adjunk. Meg szeretnénk szilárdítani a helyünket az élbolyban, így azokat a mérkőzéseket, amelyeken mi vagyunk, az esélyesek kőkeményen be kell húznunk. A csapat nagyjából egészséges, de azt tudomásul kell venni, hogy a lábak fáradnak, sok volt a kihagyás, és a játékosoknak nehéz visszarázódni. Ehhez idő kell, ezért is volt legutóbb, hogy Szabó Ervint nem cseréltem be elővigyázatosságból, valamint Szekeres Marcell-lel is óvatosan bánunk, mivel nemrégen jött vissza a térdsérüléséből.



Augusztus 30., 17.00

Kápolnásnyék (7.)–Lajoskomáromi SE (9.)

Höltzl Richárd, a Tó-Vill Kápolnásnyék vezetőedzője: – Nem vitás az Ercsiben elért eredménnyel kiegyeznék vasárnap is, de sajnos több hiányzónk lesz sérülés miatt. Biztosan nélkülöznünk kell három játékosunkat, de bízom abban, hogy hazai pályán otthon tudjuk tartani a három pontot, és ki tudjuk szolgálni közösségünket. Csapatkapitányunknak, Varga Józsefnek aláfordult a bokája Ercsiben, a 12. percben le kellett cserélni. Ez nagy érvágás számunkra, nem is tudom mikor fog legközelebb pályára lépni. Igaz Kharboutli Noor Dániel már helyrejött, de sérüléssel bajlódik Lukács Levente is – bár ők nem voltak velünk a győztes mérkőzésen. A Lajoskomárom csapatát egyáltalán nem ismerjük, sohasem találkoztunk velük, az eredmények alapján látjuk, hogy kevés gólt kapnak, és masszív védelmük van. Megpróbáljuk ezt a falat majd áttörni.

Tordas FÉSZ Zrt. (12.)–Móri SE (2.)

Korolovszky Gábor, a Tordas FÉSZ ZRT vezetőedzője: – Ismételten több sebből vérzünk pedig a tavalyi bajnokságban ilyen gondunk nem volt. Igaz azt megelőzően gyakorlatilag minden idényben hasonló problémákról számoltam be egy-egy forduló előtt. A csapatnak mentálisan erősnek kell lennie, és megfelelő hozzáállást várok a Mór ellen. Mi mindenki ellen tudunk veszélyesen játszani és győzelmi esélyekkel pályára lépni, és talán pontosan ezért mindenkitől ki is tudunk kapni. Bízom abban, hogy jó mérkőzést tudunk játszani, nagyon reménykedem, hogy nem lesz újabb sérültünk, mert a keretünk azért annyira nem bő. A megyei labdarúgás általában nem arról szól, hogy 18–20-as keretek vannak, ez akkor jelent gondot, amikor két-három játékos kiesik, és kevés cserével tudom pályára küldeni a csapatot. Amennyiben kiesik egy meghatározó, vagy egy tengely-játékos, őket nem is nagyon lehet pótolni.

Főnix FC (14.)–Kisláng (13.)

Pavlik József, a Főnix FC vezetőedzője: – Egyáltalán nem értékeljük negatívan az eddigi teljesítményünket, annak ellenére, hogy nem szereztünk pontot. Nekünk nagyon sok tanulnivalónk van, ezek a gyerekek még a felnőtt futballt most próbálják elsajátítani. Abszolút nincs pánikhangulat, tesszük a dolgunkat. Készülünk a következő mérkőzésre, az eredmények előbb-utóbb jönni fognak, én tudom, hogy mi van a csapatban. Látom azt, hogy mennyit dolgoznak a fiúk a hétköznapokon, de meg kell tanulnunk nyerni. Az összeállításokból is kitűnik, hogy tele vagyunk 16 éves ifjakkal, akik próbálják felvenni a felnőtt bajnokság ritmusát. Sokkal többet ér ez, mint hogyha játszanának egy 17-0-s mérkőzést bármelyik utánpótlás-bajnokságban. A Pákozd elleni kupamérkőzésen azok kaptak lehetőséget, akik eddig kevesebbet játszottak, tapasztalatszerzésre ezek a találkozók tökéletesek számunkra. Lehet, hogyha a Mór ellen nyerünk az adott volna egy lökést, de hangsúlyozom, ezek az összecsapások az utánpótlás-bajnokságnál százszor többet érnek, és ebben a szellemben várjuk a Kislángot is.

Mányi TK (10.)–Ikarus-Maroshegy (1.)

Pál Zoltán, a Mányi TK szakmai vezetője: – A DUFK ellen az volt a legnagyobb problémánk, hogy nyolc hiányzója volt a csapatnak. Alig tudtunk kiállni, de ettől függetlenül volt még esélyünk arra is, hogy nyerjünk. Az első harminc percben eldönthettük volna a találkozót, három gólt rúghattunk volna, aztán megfordult a mérkőzés. Ami engem igazán bánt, hogy a csapat magja ebben a helyzetben nem tudott összefogni, és nagyon hamar szétestünk. Nem tudtuk adni azt a stabilitást, amivel meg tudtuk volna nyerni ezt a meccset. Tanuljuk ezt a megyei első osztályt, most építkezünk – mint köztudott nagyon sokan elmentek, sok a sérült. Már az első fordulóban is többen hiányoztak, de akkor nagyon jó felfogásban játszottunk, de ott is nagyobb figyelemmel, és összpontosítással kettő-nullás vezetés után nyernünk kellett volna. Jobb lett volna négy, vagy hat ponttal kezdeni a bajnokságot, mert kellő önbizalmat adott volna ez a folytatásra, így pedig pont az ellenkezője történt. Most kaparni kell, hogy eredményesek legyünk, amíg a hiányzók nem tudnak visszatérni. Kétségtelen, hogy nem vár ránk könnyű mérkőzés az Ikarus ellen, de szoros összecsapásra számítok, annak dacára, hogy még mindig kevesen leszünk. Bízom abban, hogy helyt tudunk állni, és a hétközi kupameccset is inkább egy jó edzésnek fogtuk fel, mert számunkra a bajnokság van célkeresztben.

Enyingi VSE (15.)–Bodajk SE (5.)

Mohai Norbert, az Enyingi VSE szakosztályvezetője: – Az Ikarus csapatával vívott nehéz mérkőzésünk után a Bodajk ellen is hasonlóan kemény csatára számítunk, ugyanis egy jó formában lévő, erős csapat a vendégünk. A Magyar Kupában néhány hete találkoztunk, ők jutottak tovább egy sima győzelemmel. A csapatunk természetesen emiatt is elszánt, hiszen egyféle visszavágónak fogjuk fel a vasárnapi találkozót. Ha ki tudjuk küszöbölni a védelmi hibáinkat, és tudunk összpontosítani a lefújásig, akkor akár meglepetést is okozhatunk. A hétközi kupaforduló – remélem– belőlünk vesz ki kevesebbet.

Szabadnapos: Ercsi Kinizsi.