Több mint fél év után lépett jégre a Volán hazai pályán

Hári Jánosék az első harmadban eldöntötték a DVTK elleni felkészülési mérkőzést, magabiztosan, 8-5-re győztek.

Egy héttel a 4-2-re megnyert miskolci találkozó után az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban is összecsapott a két, külhoni ligában vitézkedő együttes. A pandémia és az ahhoz kapcsolódó korlátozások jelentősen átírták a fehérváriak felkészülési tervét: egy külföldi torna, több edzőmeccs és a Volán legendás tizenkilencesének emléke előtt tisztelgő emlékhétvége is meghiúsult. Ifjabb Ocskay Gábor góljai, nagy pillanatai a meccs előtt a kivetítőn elevenedtek meg.

A kalapból hirtelen előrántott, a szlovák Extraligában szereplő DVTK elleni felkészülési mérkőzések elé nem gördített akadályt a sors, ezúttal is elsősorban a taktikai elemek csiszolása volt a feladata Erdély Csanádéknak. Meglehetősen különlegesen kezdődött a derbi.

Fél perc után az új amerikai igazolás Hargrove lőtt hálószaggatóan a kapuba – majd kiderült, a ketrecet kívülről rongálta meg a pakk, így érvénytelenítették a találatot. Azonban jött a másik oldalon Gőz lökete, amivel két és fél perc után előnybe kerültek a miskolciak.

Nem sokkal később, kevesebb mint húsz másodperc alatt fordult a kocka: Hargrove érvényes találatot szerzett, majd egy elegáns támadás során a végállomás Rajna kapuja volt. Szita találatával gyorsan átvette a vezetést a Volán! A DVTK nem feltett kézzel érkezett Fehérvárra, ezt lövésekkel is bizonyították, de alapvetően jól működött a Volán-henger – igaz az első harmadban kiharcolt ember­előny során csak egyszer sikerült felállni. Ez nem okozott problémát, ugyanis a játékrész utolsó öt percében Kahkonen majd Kuralt bombázott a kapuba. A fejlődés jól mérhető: a Volán annyi gólt szerzett 20 perc alatt, mint Miskolcon az egész meccsen.

Az emberelőnyös játékon a középső játékrészben sem sikerült javítania a Hydro Fehérvár AV19-nek. Viszont egy késleltetett kiállításból szépen kivágta magát, a lekorcsolyázó Rajna ketrecébe a csapattársa által hátratett korong tévedt. Nehéz pillanatok következtek kettős emberhátrányban, majd kezdett kiegyenlítettebbé válni a játék, de újabb hazai gól született Hári büntetőjéből. A harmad hajrája nem a Voláné volt. Galanisz, majd szép szóló után Rokaly szépített 6-3-ra. Kicsit koncentráltabb játékkal akár feljebb is zárkózhatott volna a miskolci csapat. Jókor jött a szünet…

Össze is szedte magát Antti Karhula együttese, amit Szabó Dániel közelről szerzett gólja is jelzett a játékrész elején. Ekkor inkább a Volán dominált, de a DVTK-nak kis levegővétel is elég volt a szépítéshez (7-4). Emberelőnyben nem ment a Fehérvárnak, ez alól az 55. perc volt kivétel. Hosszú időn át öt a három ellen mehetett a Volán, de az egykori fehérvári Rajna hősiesen állta a sarat, mígnem a Raktár utcába visszatérő Bartalis az 55. percben belőtte a nyolcadik hazai találatot. A vendégek is kihasználtak egy fórt a hajrában, Magosi találatával mínusz háromra jött fel a DVTK.

Végre hokit, élvezetes hokit láthattunk Fehérváron! Jövő pénteken Grazban már élesben repül a korong a bajnokságban.