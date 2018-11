Több mint 11 ezer néző mellett ült a dramaturgia is

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 6. fordulójából elhalasztott rangadón 1-0-ra nyert a Mol Vidi FC az Újpest FC ellen. A stadionavató történelmi és egyben győztes gólját a csapatkapitány szerezte.

Nem futballozott jól a Mol Vidi FC. Mégis tartotta magát a forgatókönyvhöz, mely hasonlított egy hollywoodi hőskölteményre. Sokan, több mint 11 ezren voltak kíváncsiak a fehérváriak Újpest elleni összecsapására, no és a csapat visszatérésére. A Mol Aréna Sóstóban fényjáték, koncert, gyerektánc vezette fel a csatát, melynek első félidejében szenvedett a Vidi. Aztán a szünet felpörgette játékát, s kiharcolta a rettentő fontos győzelmet.

– Megmondom őszintén, tartottam egy kicsit a találkozótól, mert az elmúlt egy hétben, fogalmazzunk úgy, hogy – egyébként érthető módon – karneváli hangulat volt a klubnál és a városban. Tudtam, hogy a koncert, a show rendben lesz, de azért ez mégiscsak egy fontos találkozó volt számunkra. Ilyenkor néha nehéz átkapcsolni a fejeket arra, hogy egy éles meccs következik, az első játékrészben ezt valamennyire éreztem is a gárdán, azonban a szünetben mondtam nekik, hogy jó, akkor ezen a részén túl vagyunk a mérkőzésnek, most már koncentráljunk a saját játékunkra – engedett betekintést a színfalak mögé Marko Nikolics, a Vidi mestere. – Láttam rajtuk, hogy megnyugodtak, van önbizalmuk, így én is biztos voltam abban, hogy jó eredmény születik. Remek érzés volt itt, Székesfehérváron játszani. Furcsa, hogy ezt úgy mondom először, hogy 18-19 hónapja vagyok a csapat vezetőedzője. Ezúton meg is invitálnék minden fehérvárit, hogy jöjjenek el a többi meccsünkre is, legyen majd akkor is tele a lelátó ebben a remek stadionban, és biztassák a csapatot, mert ezek a srácok tényleg megérdemlik, hogy mögöttük álljanak.

A meccset a csapatkapitány, Juhász Roland 58. percben fejelt góljával nyerte meg a Mol Vidi.

– Ha van játékos, aki megérdemelte, hogy az ő gólja „avassa” fel az új arénát, az Juhász Roland. Hívhatjuk Istennek, vagy igazságnak, vagy sorsnak, de ez is azt mutatja, hogy a labdarúgásban a végén a helyükre kerülnek a dolgok – mosolygott a vezetőedző.

– Jó volt újra itthon – jelentette ki a derbi hőse, Juhász Roland. – Az öltözőt is kezdjük megszokni, és remélem, hogy ezt a nézőtéri hangulatot is meg kell szoknunk majd. A szerződéshosszabbításom egyik oka például éppen az volt, hogy játszhassak az új arénában. Fontos mérkőzés volt az Újpest elleni, tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, de alapvető célunk volt, hogy itthon tartsuk a három pontot. Az első félidőben picit bátortalanabbul, lassabban játszottunk, mint ahogy szoktunk, a szünet után azonban már váltottunk. Kevés helyzetet alakítottunk ki, de tisztában voltunk azzal, hogy nem lesz sok lehetőségünk. A pontrúgásokat két napja gyakoroltuk, ami meg is hozta a gyümölcsét. Beigazolódott, amit az edző is mindig szajkóz, hogy milyen fontos szerepük van a pontrúgásoknak a mai futballban. Van egy csapatkasszánk, abból szoktunk közös vacsorákat rendezni. Biztos be kell tennem most egy bizonyos összeget, de ezt most örömmel teszem, hiszen nem késés, vagy egyéb butaság miatt kell fizetnem, hanem mert az enyém az első gól ebben a stadionban. Pályafutásom egy emlékezetes gólja lesz – mondta Juhász Roland..

A bajnokság állása 1. Ferencvárosi TC 14 9 3 2 27-11 30

2. Budapest Honvéd 14 8 3 3 18-8 27

3. Mol Vidi FC 14 7 4 3 25-13 25

4. MTK Budapest 14 7 3 4 21-20 24

5. Mezőkövesd 14 6 4 4 22-17 22

6. Újpest FC 14 6 4 4 16-11 22

7. Debreceni VSC 14 5 6 3 20-18 21

8. Paksi FC 14 5 5 4 19-18 20

9. Puskás AFC 14 4 2 8 16-22 14

10. Diósgyőri VTK 14 2 3 9 11-24 9

11. Kisvárda 14 2 3 9 13-32 9

12. Haladás 14 2 2 10 12-26 8

