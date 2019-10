Több együttes is szeretne előrébb lépni csoportjának tabelláján a hétvégi bajnoki forduló során

A 12. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2019. november 2., 13.30

Flavus Velence (5.)–Sárbogárd SE (3.)

Gyalus Zoltán, a Flavus Velence vezetőedzője: – A Gárdony ellen sajnos nem sok esélyünk volt a győzelemre. Dolgozunk tovább a kollégámmal, Puhnyák Jánossal, és felkészítjük a csapatot erre a mérkőzésre. Próbálunk itthon javítani és újabb pontokat szerezni. A Sárbogárd csapatát eléggé jól ismerem, egy fiatal, lendületes társaság, megbízható védelemmel és erős csatársorral. Biztos, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, ettől függetlenül szeretnénk őket legyőzni. Vannak hiányzóink, eléggé szűkös a keret, amellyel jelen pillanatban dolgozunk, tizenhárom-tizennégy fő. Mindig azokkal kell kiállni, akik rendelkezésre állnak, velük akarjuk megvalósítani a tervünket.

Bodajk SE (10.)–Ikarus-Maroshegy (11.)

Takács Viktor, a Bodajk SE vezetőedzője: – Kislángon soha senkinek nem egyszerű begyűjteni a három pontot, így azt kell mondanom, hogy vasárnap nagyon értékes győzelmet arattunk. Szombati ellenfelünk, az Ikarus-Maroshegy két évvel ezelőtt még bajnok volt, abból a csapatból több játékos jelenleg is a gárda tagja, több fiatallal kiegészülve. Jobb csapat annál, mint amilyen helyet most elfoglalnak a tabellán, viszont érzésem szerint mindkét csapat győzelemre fog játszani. Mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy nyerjünk hazai pályán, főleg egy idegenbeli siker után. Tudjuk azt, hogy aki nyer, az egy kicsit fellélegezhet, hiszen egymást követjük a tabellán. Aki ezt a mérkőzést hozza, a közvetlen középmezőnyhöz tud csatlakozni. Ez mindkét csapat számára jó motiváció lehet. A hosszasan sérülteken kívül egy hiányzó lesz, Dreska András elutazik, így ő nem tud a rendelkezésünkre állni.

2019. november 3., 13.30

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)–Ercsi Kinizsi SE (9.)

Balogh Zsolt, a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: – Remélem, hogy folytatódik a sorozatunk. A Velence elleni mérkőzésre visszakanyarodva, az eredménnyel természetesen elégedettek vagyunk, bár a játékunk nem olyan volt, mint amilyent én szerettem volna. Más kérdés, hogy én örökké elégedetlen vagyok, mindig jobbat és jobbat akarok és a maximumot kihozni a játékosokból. Ez van, amikor sikerül, van, amikor nem. A győzelmünk nem forgott veszélyben egy percig sem, ez egy teljesen más velencei csapat volt, mint amely ellen a Magyar Kupában játszottunk. A második félidőben jóformán át sem tudtak jönni a térfelükön, arra játszottak, hogy minél kevesebb gólt kapjanak és hátha sikerül kontrából helyzetet kialakítani. Tesszük tovább a dolgunkat, és megpróbálunk a hétvégén újabb győzelmet aratni, mert, amennyiben valamit el akarunk érni, akkor az otthoni meccseket hozni kell. A csapat együtt van, arra törekszünk, hogy ne legyen nyomás a társaságon, hiszen mindenki minket akar megverni. A játékosok kezdik átérezni a felelősséget, tudják, hogy nyugodtan kell futballozni. Szerintem megvan az a rutin bennünk, amellyel az Ercsi elleni találkozót megnyerhetjük.



Enying (14.)–Sárosd Kronos Sport (6.)

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője: – A Sárosd csapatát fogadjuk vasárnap, akik még mindig az egyik legjobbak a megyében. Persze nem csak ezért lesz nehéz dolgunk, magunkat és a bennünket övező előítéleteket is le kell gyűrnünk. A legutóbbi utolsó hazai mérkőzésünkön, a Kisláng ellen teljes volt a morális összeomlás, valamint a fegyelmezetlenség, amely megengedhetetlen. Tanultunk ebből a hibából, és hiszem, nem fog előfordulni még egyszer. Múlt héten ugyan vereséget szenvedtünk az Ikarustól, de ezt csak a szokásos szerencsétlenségünknek köszönhettük. Jó formában játszottunk, és egységes csapat képét tükrözte a játékunk. Ha át tudjuk menteni ezt vasárnapra, és kulcsembereink teljesítménye is javul picit, talán lesz keresnivalónk vendégeink ellen. Meg kell említeni, hogy idei utolsó hazaink is jótékonysági rendezvény lesz Levi javára. Az ő nevében is nagyon köszönjük azon szervezetek nagylelkű hozzáállását, akik csatlakoznak ehhez a kampányhoz.

Móri SE (2.)–Kisláng-Telmex SE (12.)

Petres Tamás, a Móri SE vezetőedzője: – Keressük a magyarázatot az utóbbi két forduló sikertelen szereplésére. Olyan egyéni hibákat követtünk el mind a két vesztes mérkőzésen, aminek előtte nyoma sem volt. A gyermeteg hibák eddig nem voltak ránk jellemzőek, ám ezek nagyon elszaporodtak az utóbbi két kilencven percben. Ez okozta a vesztünket, a Kisláng elleni mérkőzést feltétlenül hoznunk kell ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a Gárdonnyal. Megmondom őszintén, nagyon el vagyok keseredve, mert olyan problémák vetődtek fel, amelyek korábban nem voltak jellemzőek ránk. Egyszerűen érthetetlen, hogy a Velence elleni mérkőzés után hogyan tudtunk kétszer rossz teljesítményt nyújtani. Próbálom kezelni a helyzetet, tisztában vagyok vele, hogy a játékosokat is megviseli ez az állapot. Mindig tanulni kellene a hibákból, sajnos úgy veszem észre, hogy rendre előjönnek ezek a védekezéssel kapcsolatos megingások, amelyekkel nem igazán tudunk mit kezdeni. Jellemzően alapvető probléma az, hogy a védők nálam nem védők, hanem középpályások. Ezen a poszton ugyanis sérültek általában, akiknek játszaniuk kellene. Az olyan mérkőzéseken, amelyen dominálunk, ezzel nincsen probléma, ellenben, ha egy olyan csapattal szemben játszunk, ahol vannak fajsúlyos támadók, ott már olyan gondokat okoz, amellyel nem tudnak megbirkózni a védőink. Nem tervezek különösebb változást a csapat összeállításában, van egyfajta játékunk, stílusunk, amelyet követünk. Arról nem fogunk letérni, ugyanis ahhoz alkalmas a keret, ebből próbálok hétről hétre minél többet kihozni.

Martonvásár SK (8.)–Főnix FC-Baracska (7.)

Patkós Csaba, a Martonvásár SK vezetőedzője: – Megvoltak a lehetőségeink legutóbb is Sárosdon, de nem tudtunk élni velük. Nincs ezzel semmi gond, amennyiben nem lennének meg, akkor kicsit szomorúbb lennék. Összességében elégedett vagyok a csapattal, a Főnix ellen oda kell figyelnünk, mert ők egy szervezetten futballozó csapat. Mindenkinek fegyelmezetten, türelmesen kell játszania, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy jó mérkőzés lesz. Sajnos két játékosunk kiesett sárga lapok miatt, Szilágyi Roland és Kővári Ferenc hiányozni fognak ezen a találkozón, valamint Hernádi Ádám két hete vállsérülés miatt maródi. Viszont bízom abban, hogy a fiataljaink kisegítenek bennünket, dacára annak, hogy aki számba vehető, már benn van a csapatban. Kádár József még eltiltását tölti, úgyhogy eléggé meg vagyunk fogyatkozva, és eléggé nagy fejtörést okoz, hogyan állítsam össze a csapatot a hétvégére.

Tordas FÉSZ ZRT. (4.)–Lajoskomárom (13.)

Korolovszky Gábor, a Tordas FÉSZ ZRT. vezetőedzője: – Minden mérkőzésen a győzelmet várjuk el, így lesz ez vasárnap is. Az igaz, hogy az előző két összecsapáson közel álltunk ehhez, és nem játszottunk rosszul. Bár kissé mindenkit megtéveszthet az, hogy négy gólt kaptunk az Ikarustól, de a foci az ilyen. Bármikor ki lehet kapni, amikor abszolút nem indokolt. A játékunk amúgy nem rossz, remélem, hogy a hétvégén is a szebbik arcunkat mutatjuk és behúzzuk a három pontot. Egy biztos, hogy Kerényi Tamásra nem számíthatok eltiltása miatt.