Több csapat kimászna a gödörből megyei I-ben

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 26. fordulója következik a Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely vezetése alatt romparkká váltak a közparkok (videó)

2021. május 1., szombat 17.00

Sárbogárd SE (5.)-Tordas FÉSZ ZRT. (10.) – ősszel 2-1

Pajor László, a Sárbogárd SE szalmai igazgatója: – Kikaptunk a Sárosd és a Főnix FC csapataitól, ezeken a mérkőzéseken voltak olyan egyéni hibák, amelyek meghatározták a találkozók kimenetelét és nem azért lett vereség a vége. Játékban mindkét együttes ellen maximálisan partiban voltunk, és egyiknél közösen sem érdemeltük meg, hogy ne kapjunk értük pontokat. Azt tudtam, hogyha ezeket az egyéni problémákat félre tudjuk tenni, akkor ismételten eredményesek lehetünk. Bíztam abban, hogy amennyi negatívum ért minket az előző két-három mérkőzésen azok elkerülnek bennünket Enyingen, ahol nagyon jó kezdés után rá tudtuk erőltetni az akaratunkat az házigazda csapatra, és ilyen különbséggel is megérdemelten győztünk. Rengeteg hiányzónk volt sérülés és eltiltás miatt, ezért sok fiatal kapott lehetőséget. Ezen a hétvégén és valószínűleg lesznek hiányzók, de remélem, ahogy a múlt szombaton sikerült pótolni a kiesetteket, ez most is sikerülni fog. Jó csapatnak tartom a Tordast, nehéz mérkőzést játszottunk velük, ősszel, és örültem, hogy nyertünk ellenük, mert a közelmúltban megleptek bennünket. Hazai pályán az első perctől kontrollálni kell az összecsapást, ígérem azt, hogy a győzelemért meg fogunk tenni mindent. Az Enying ellen volt két eltiltottunk és három sérültünk, ez gyakorlatilag fél csapat, ráadásul volt olyan aki sérülten is vállalta a játékot. Az eltiltottak visszajöhetnek, és továbbra is számítok a fiatalokra, akik ügyesek voltak legutóbb. Reménykedem, hogy most is olyan mentalitással fognak játszani, mint Enyingen, és akkor a jövőben nekem ez egy kellemes gondot okozni hogy ki legyen a kezdőcsapat tagja.

Mányi TK (15.)-Bodajk SE (8.) – ősszel 0-2

Varga Mihály, a Mányi TK elnöke: – . A Kápolnásnyék ellen nem sok hiányzott ahhoz, hogy sikerüljön és nagyon bosszantó volt, hogy a hajrában veszítettünk. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, de a szünet után jobban jött ki a Kápolnásnyék, és inkább a mi térfelünkön pattogott a labda. Semmiképpen nem érdemeltünk vereséget, reális esélyük volt a pontszerzésre. Attól függetlenül, hogy nem játszottunk mérkőzést a hétvégén kihasználtuk a hetet. Dolgoztunk, bár nem szerveztünk edzőmérkőzést. Jól ismerjük a Bodajk erényeit és gyengéit, masszív jól és mélyen védekező csapat, gyors szélsőkkel. Nüánszok fognak dönteni, abban biztos vagyok. Szerencsére nincsen sérültünk és eltiltottunk, ettől függetlenül kevesen vagyunk, és a minimális létszámú játékos áll rendelkezésünkre

DUFK SE (14.)-Lajoskomáromi SE (13.) – ősszel 1-0

Szellák Sándor, a DUFK SE vezetőedzője: – Elérhetünk olyan jobb eredményt is Ercsiben, de nagyon egyoldalú volt a játékvezetés. Ettől függetlenül rászolgált a házigazda győzelemre, mert hibázott a kapusunk, csinált egy tizenegyest, amit berúgtak. Utána kiegyenlített lett a játék, majd egy olyan véleményes lest engedtek el a bírók, hogy még aki berúgta az is megállt egy pillanatra, mert nem hitte el, hogy gólt lehetett. Ezt követően próbálkoztunk a mezőnyben, de a végén a találkozót slusszpoénja az volt, hogy a kétszeres kulcscsonttöréses Rácz Adriánt a 16-oson belül úgy szerelték szögletre, hogy harmadszor is eltörött a kulcscsontja. Lehet azt mondani, hogy ez egy szerencsétlen esés volt, ám nincsenek véletlenek, mert ha megadja a játékvezető, akkor büntetőnek kellett volna jönnie. A Lajoskomárom ellen összefogás és akarat szükséges, nehéz helyzetben vagyunk, nagyon készülünk erre az összecsapásra. Most jönnek azok a mérkőzések, amelyeken nekünk pontot, pontokat kell szereznünk, nem vagyunk olyan mély gödörben, mint korábban voltunk, de nem is vagyunk jó állapotban. Bízunk abban, hogy itthon tudjuk tartani a pontokat és kapunk egy kis lendületet.

2021. május 2., vasárnap, 17.00

Főnix FC (3.)-Tó-Vill Kápolnásnyék (7.) – ősszel 1-3

Pavlik József, a Főnix FC vezetőedzője: – Vasárnap jól kontrázott a Tordas, nem játszott rosszul, nálunk viszont három-négy játékos a kezdőcsapatból nem a saját teljesítmények megfelelő játékot nyújtott. Ennek hangot is adtam az öltözőben, és ennek köszönhetően a második félidőben már szinte az történt, amit mi akartunk. Dolgozunk folyamatosan, télen a Covid alatt is ezt tettükm igaz szerencsére bennünket nagyjából elkerültek a betegségek, és ez annak is lehet az eredménye, ahol most áll a csapat. Akik érkeztek a télen, Somogyi Szabolcs és Büki Baltazár nagyon sokat tettek hozzá játékukkal, ahhoz hogy a csapat a jelenlegi helyen álljon. Nem szabad azzal foglalkozni, hogy a Kápolnásnyék nagyarányú vereséget szenvedett a Sárosd ellen, mert minden bizonnyal ebből nagy pofonból megpróbálnak felállni. Nekünk tényleg csak saját magunkkal kell foglalkozni, ismerem a csapatomat annyira, hogy tudom azt hogy milyen játékerőt képvisel jelen pillanatban. Egy szalagszakadásos játékosunk van, egy héttel ezelőtt járt így Mayer Martin, akinek jobbulást kívánok, a többiek egészségesek.

Kisláng (12.)-Móri SE (2.) – ősszel 0-7

Erdei István, a Kisláng vezetőedzője: – Ha tudnám azt, hogy miért futottunk bele a négygólos vereségbe Lajoskomáromban, akkor nem itt lennék edző Kislángon… Teljesen érthetetlen, és elfogadhatatlan volt számomra a csapat egész produkciója. Enerváltak voltunk, nem voltunk ott sem fejben, sem fizikailag. Mondtam is a csapatnak a végén, hogy könnyű gólokat ajándékozzunk az ellenfélnek, bár előzetesen úgy gondoltam, hogy legalább egy döntetlenre jók lehetünk. mert az előző mérkőzésünkün oroszlánként harcoltunk. Az Ercsi ellen a szebbik arcunkat vettük elő, Lajoskomáromban pedig sajnos nagyon a másik oldalunkat mutattuk. Meg merem kockáztatni, hogy mióta a felnőtt csapatot átvettem egy éve ez volt a leggyengébb produkciója a gárdának. A Mór ellen mindenféleképpen nehéz mérkőzést várok, egyértelműen ők a találkozó esélyesei, és a bajnokság favoritjai a Sárosd mellett. Annál csak jobb teljesítményre számítok, mint ami a hétvégén történt, bízom a hazai pálya előnyében, és abban, hogy a csapat fel tud állni ebből a sokkból. Sajnos Juhász Márton hetek óta úgy játszik, hogy bizonytalan a lába, rajta nagyon érződik, hogy nem egészséges, ráadásul meghatározó játékosunk a támadó játékban.

Ikarus-Maroshegy (6.)-Ercsi Kinizsi SE (4.) – ősszel 3-2

Borsányi István, az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: – A csapat ugyan két hete nem játszott bajnokit, de megpróbáltuk a szokásos munkát elvégezni, és azt a hiányt pótolni, amelyet egyik játékosunk távozása okozott, de egyelőre még nem tudtuk megoldani. Tavasszal képtelenek vagyunk a kapuba találni, most ugyan próbálkozunk egy másik felállással, de még igazán ebben nem vagyunk otthon, a másik probléma pedig az, hogy ugyanabban az összeállításban soha nem tudtunk pályára lépni, mert mindig van, aki éppen beteg, sérült, vagy más elfoglaltsága van. Most is van olyan, aki kulcsemberünk, és beteg, a múlt héten is volt ilyen eset. Nálunk nem hullámszerűen több ember kapja el a vírust, hanem kettő, vagy három, akik a kezdő tizenegyből esnek ki. Olyan szinten vagyunk, hogy az egyik kapusunk, Skultéti András ül a padon mezőny csereként, valamint Dopuda Igor – aki félévet kihagyott és fáj a lába. Így nehéz belenyúlni mérkőzésbe, szeretnénk legyőzni az Ercsit, legutóbb találkoztunk a kupában, láttam náluk hiányosságokat, amivel meg lehetne őket fogni.

Martonvásár SK (9.)-Enying (11.) – ősszel 1-3

Kovács Attila, a Martonvásár SK vezetőedzője: – Nem történt más a Mór ellen, mint a szokásos.. Öt perc alatt kaptunk egy gólt, aztán utána pár percen belül még egyet, és azzal el is dőlt a párharc az első félidő végén, a második elején. Pedig még aránylag ahhoz képest, hogy a Mór garnitúráját összehasonlítom a miénkkel, és a helyezések alapján egészen jól játszottunk, és aránylag meccsben is voltunk. Szorosabb lehetett volna, ráadásul a végén még rúgtunk egy öngólt is. Minden ellenünk szól ebben a tavaszi szezonban, reméljük, hogy most ezeket a problémákat áthidaljuk, és talán átesünk a holtponton. Amennyiben legyőznénk, az Enyinget talán visszafelé fordulna a szerencsénk. Nyilván nem lebecsülve ellenfelünket, hiszen ősszel kikaptunk tőlük az ősszel. Sokszor hangot adtam annak, hogy ebben a bajnokságban mindenki mindenkit meg verhet és nincsenek igazi meglepetések. A játékkal és a küzdeni akarással nincsen gondunk, ha ez eredménnyel párosul, akkor meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Nagyon sok a sérültünk és a betegünk van most is, előfordult, hogy 11 emberrel mentünk el a meccsre különböző okok miatt.

Szabadnapos: Sárosd Kronos Sport (1.)