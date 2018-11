Tizenöt érmet hoztak el a felvidéki viadalról a fehérvári karatékák

A hétvégén harmadik alkalommal rendezték meg a Kovács Kata Zsófia-emlékversenyt. Ez a karatetorna a fiatalon elhunyt, tehetséges felvidéki magyar sportolónőnek állít emléket.

Négy országból, 26 klubból érkezett a mintegy 300 versenyző a dunaszerdahelyi viadalra, Magyarország, Lengyelország, Horvátország és Szlovákia fiatal sportolói küzdöttek meg egymással a tatamin. A legkisebbek fejtető- – térdérintéses, a kicsit nagyobbak testvédős pont –, míg a tapasztaltabbak testvédős KO-küzdelmekben mérhették össze karatetudásukat.

A Fehérvár Karate Akadémia tizenöt fiatalja szállt ezúttal harcba az ellenfelekkel. Fekete Páris Szabolcs, Kertész Zoltán és Kántor Sándor edzők készítették fel őket a szlovákiai eseményre. Fontos volt a jó eredmény elérése, de ezenfelül a színvonalas küzdelmekre való törekvés, a nemzetközi versenytapasztalat megszerzése is a kitűzött célok között szerepelt, melyet a Fejér megyei versenyzőknek ezúttal is sikerült maximálisan teljesíteniük.

Az esemény az akadémia versenybíróinak is jó lehetőséget biztosított a gyakorlásra. A klub öt trénere, versenyzője is ítészként működött közre, munkájukat a nap végén a szervezők is elismerték. ­Kreitl Péter B, míg Dezső Kata C kategóriás minősítést bizonyító oklevelet vehetett át szenszei Mátó Katalintól, az IKF (International Karate Federation) főbírójától, aki szintén a Fehérvár Karate Akadémia mestere.

Az egyesület növendékei hat arany-, öt ezüst- és négy bronzéremmel térhettek haza a felvidéki versenyről. Első helyet szerzett Kántor Vivien, Tihanyi Zsófia, Nagy Daniella, Vereb Zsolt, Reichert Jázmin, valamint Tihanyi Eszter. A dobogó második fokára állhatott fel Nagy-Dobondi Eszter, Reichert Hanna, Fekete-Páris Balázs, Francsics Ajsa, illetve Kulcsár Gergő. Éremmel tért még haza Fekete-Páris Enikő, Králl Máté, Tihanyi Ábel és Kulcsár László is.