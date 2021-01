Tizenkettőkor a tizenkettediket

Az MTK otthonában játszik szombaton rangadót a Puskás Akadémia. A labdarúgó NB I 18. fordulójában a negyedik a hatodikat fogadja.

Csalóka a két pozíciónyi különbség, mert mindössze két pont választja el a csapatokat, amelyek tizenkettedszer feszülnek egymásnak a futballtörténelemben. Talán éppen fordítva lenne, ha az újonc kék-fehérek nem gázoltak volna át októberben Hornyák Zsolt együttesén.

– Szeretnénk visszavágni azért a hazai pályán elszenvedett vereségért. Azon a találkozón elég sok hibát követtünk el, amit az MTK nagyon jól ki is használt. Most viszont olyan aktívan szeretnénk játszani, mint a Ferencváros elleni bajnokin és az Újpesttel vívott felkészülési meccsen. Mi akarjuk diktálni a tempót, bízom benne, hogy ha három faktor: a hozzáállás, az akaraterő és a taktikai fegyelem is rendben lesz, akkor az eredmény sem marad el. Az ellenfél javarészt fiatalokból álló, jó csapat, dinamikusan, magas letámadással játszik – mondta a PAFC vezetőedzője.

Az MTK tétmeccsen október eleje óta nem kapott ki otthon, a Vidit is megszórták három góllal. Az viszont akár le is győzhette volna a Fradit az előző fordulóban, a kontrákra és a letámadásra ezúttal is építhetnek a felcsútiak. A csapatban már biztosan nem láthatjuk a cseh csatárt, David Vaneceket, aki a héten Diósgyőrbe igazolt.