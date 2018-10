Tizenhat aranyat raboltak a Delfin SE úszói

A Delfin SE visszatérő vendégként ugrott medencébe a a 18. Simmeringer Delphin Cup elnevezésű nemzetközi utánpótlás viadalon. A fehérvári úszók összesen 18 medált zsebeltek be.

Népes mezőny állt rajtkőre a hagyományos bécsi utánpótlásversenyen. A Delfin Sportegyesület versenyzői remek eredménnyel rukkoltak elő az osztrák fővárosban. Czifra Patrik kiemelkedett az aranyrabló fehérvári mezőnyből is, 50 méteres mellúszásban elért 29,85 másodperces ideje volt a legjobb eredmény, de Dániel András, a Delfin SE vezetőedzője a többi fiatal teljesítményével is elégedett lehetett. Czifra Patrik összesen négyszer, Várnai Márton, Vaskó Bálint, Fekete Bertalan és Czifra Kiara pedig háromszor állhattak fel a dobogó tetejére. Várnagy Zita egy második és egy harmadik helyezést is begyűjtött. Rajtuk kívül előkelő pozíciókban zártak a társak is.

További eredmények: 4. helyezést értek el: Várnagy Zita (2 számban), Fogas Zsófi . 5. helyezett: Budai Nóra, Szánti Gergely. 6. helyezett: Fogas Zsófi , Budai Nóra. 8. helyezett: Almási Alex. 12. helyezett: Szánti Gergely, Almási Alex.