Büntetőkkel léptek tovább

Az ír, majd a máltai élcsapat után a francia Reims várt a MOL Fehérvár FC együttesére az Európa-liga 3. fordulójában. A piros-kékek büntetőkkel léptek a rájátszásba.

Kétszeres BEK-döntős látogatott csütörtökön Fehérvárra az UEFA Európa-liga harmadik fordulójában. Igaz, a gall rivális nem a közelmúltban vívta fináléit a legrangosabb kontinentális kupában, hanem 1956-ban és 1959-ben, mindkétszer a Real Madridtól szenvedtek vereséget. Azóta a klub alámerült a gall futball alacsonyabb osztályaiba, két éve tért vissza az elitbe. A legutóbbi, csonka, a franciák által hirtelen legangolt szezon különösen jól sikerült számukra, a 6. helyen zártak, ezzel szereztek jogot az El-szereplésre. Az új szezonban nem muzsikálnak ennyire jól, döntetlennel kezdtek, majd három vereség következett, a tabella utolsó előtti helyén szerénykednek, ami előrevetíti, ezúttal nem az élmezőny lesz a céljuk, hanem a bennmaradás. A nemzetközi porondon jobban ment nekik, az eddigi egyetlen akadályt sikerrel vették, a svájci Servette Genf ellen 1-0-ra nyertek idegenben, így ellátogathattak Fehérvárra. A Vidi úgy várta a harmadik kört, hogy előbb büntetőkkel verte itthon az ír Bohemian Dublint, legutóbb Máltán nyertek 1-0-ra, a Hibernians ellen.

Ezzel érkeztünk a csütörtök estéhez, a harmadik európai kanyarhoz. A zárt kapus derbi nem volt teljesen hangulattalan, köszönhetően a fehérvári ultráknak, akik százan ezúttal nem bentről, hanem kintről biztatták a fiúkat. Az RBD szektora mögött helyezkedtek, amikor a csapatok megjelentek a játékoskijáróban – a nemzetközi protokollnak megfelelően a gárdák külön vonultak ki a gyepszőnyegre, a labdarúgók az előírt, egymás közötti távolságot is tartották –, rá is zendítettek. A vendégek a centerként bevetett Diát keresték beívelt labdáikkal, a hazaiak ívelgetés helyett a földön járatták a labdát, Berisha gyorsan megkapta a meccs első sárgáját, Hourit akasztotta. Nikolov lövése szállt fölé, majd Houri élesen belőtt, jól csapódó labdáját pedig fejjel mentették a védők. Zivzivadze került helyzetbe, a csele is sikerült, ám a lövés pillanatában Konan mentett előle. A túloldalon Zeneli forgolódott a 16-oson belül, ám lövését a berepülő Fiola blokkolta az utolsó pillanatban. A félidő derekán Hangya pompás ívelését Houri a 16-os sarkánál vette mellre, majd lőtt, bombája fölé szállt. Dominált a Vidi, Hourit megint az utolsó pillanatban szerelték, majd Nikolov lövését fogta Rajkovic. Aztán kijött a szorításból a vendég, a balhátvéd, Ghislain Konan egyre többször merészkedett előre, az ismét belső védőként számításba vett Stopirának kétszer fejjel kellett tisztáznia. A Nego ellen elkövetett szabálytalanság nyomán adott hazai szabadrúgást Houri 25 méterről, remekül tekerte el a sorfal mellett, erő is volt a lövésben, centiméterek hiányoztak a találathoz. Amikor kicsit lanyhult az iram, a beszűrődő, ütemes dobpergésekkel megtámogatott zaj, döntően énekhang új lendületet adott a pályán küzdő hazaiaknak, sőt, piros és kék füst is érkezett kintről. Fiola mentett hatalmasat a hazai kapu előterében, később Bollának kellett tisztáznia.

Fordulás után Kutesa esett el a 16-oson belül, a játékvezető joggal intett továbbot, Fiola részéről nem történt szabálytalanság. Albelhamid tüzelt fölé, a túloldalon Bolla beadását Nego 10 méterről bombázta az égbe. Houri szöglete nyomán Faesről veszélyesen pattant a labda, Rajkovic kapus résen volt, vetődve hárított. Egyik fél sem vállalt túlzott kockázatot, mintha a büntetőpárbajra tartalékoltak volna a brigádok. A végjátékban Hodzic és Sierhuis veszélyeztetett, majd következett a ráadás, Evandro elől mentett Abdelhamid a 16-os vonalánál. Toure lövését védte nagy bravúrral Kovácsik a 105. percben, majd Donis lőtt alig fölé. Következtek a büntetők, Evandro, Stopira, Hodzic és Nego szakszerűen belőtte, a túloldalon Dia és Abdelhamid kihagyta – Kovácsik védett remekül –, továbblépett a Videoton. Következhet a playoff a csoportkörért.