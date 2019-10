Tízből hét meccsét megnyerte idén a Csákvár

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. tabellájának harmadik helyén álló Aqvital FC Csákvár háza táján jó a hangulat, ám ezzel együtt is a földön tudnak maradni.

A nyáron több komoly változás is történt a csákvári klubnál, gondolunk itt elsősorban arra, hogy Szijjártó Istvánt Visinka Ede váltotta a kispadon, ám a keret is alaposan kicserélődött. A Puskás Akadémiától érkező tréner, valamint az onnan érkező játékosok azonban igen hamar megtalálták a közös hangot az együttes régebbi tagjaival, ami a szezon elején egy elképesztő, hat mérkőzésből álló győzelmi szériában is megmutatkozott. Az események eddigi alakulásával kapcsolatban Visinka Edét, a csákváriak vezetőedzőjét kérdeztük.

Hogyan értékeli a tabellán jelenleg elfoglalt helyüket?

– Egy nagyon jó szezonkezdet után futottunk bele egy hatnapos fekete-szériába (egymás után két bajnoki vereség, Magyar Kupából való kiesés az NB III-as DEAC ellen – a szerk.), de úgy gondolom, hogy az ezt követő két győzelemmel nagyszerűen reagált a csapat, talpra tudtunk állni. Úgy látom, hogy rendben van az együttes, az önbizalmunk is visszatért, derűlátóan várjuk a hétvégi, Soroksár elleni mérkőzést.

Mi volt a kulcsa a gyors talpra állásnak?

– Fontos volt, hogy nem csináltunk drámát abból a rossz szériából. Kielemeztük a mérkőzéseket, levontuk a következtetéseket, mindamellett, hogy azokon a találkozókon sem volt gond a motivációnkkal, inkább a kelleténél többet hibáztunk, és a szerencse sem mindig a pártunkat fogta. Nem dőltünk a kardunkba, igyekeztünk kiköszörülni a csorbát, ami a Győr és a Dorog elleni hazai győzelmek révén sikerült is. Nem mondanám, hogy most meg győzelmi sorozatról van szó, két győztes meccs után vagyunk, amit megpróbálunk majd háromra növelni, továbbra is az élboly közelében maradva.

Nagyjából a bajnokság negyedénél járnak, változtak bármit is a célkitűzések?

– Egyáltalán nem, az előzetesen meghatározott célunk, a biztos bennmaradás legyen meg legelőször. Közben megpróbálunk az akadémiáról érkező fiataloknak minél több játékpercet biztosítani. A felfogásban, hitvallásban, motivációban nem engedjük, hogy bárki lejjebb adjon, megyünk előre. Azon dolgozunk, hogy szemre is tetszetős, közönségszórakoztató focit játszunk, hogy ebből mi sül ki a végére, az már egy másik kérdés.