Tíz másodpercen múlott az egész

A futsal NB I. 9. fordulójában hiába vezetett kétszer a Dunaferr DUE Dutrade FC csapata a Rubeola FC ellen, mégsem tudta bezsebelni a három pontot, meg kellett elégednie a döntetlennel.

Rubeola FC–Dunaferr DUE Dutrade FC 2-2 (1-1)

V: Újhelyi, Kiss G., Katona

Rubeola: Varsányi – Horváth N., Ársek. Viz, Fischer

Csere: Oswald – Nehéz, Dauner, Milavecz, Husz, Keresztury, Józsa Edző: Jenei Ottó

Dunaferr: Rigó – Németh, Klacsák, Szeghy, Pál

Csere: Cseresnyés – Kolompár, Fridrich, Faragó, Sáhó, Csányi, Németh, Horváth Edző: Fehér Zsolt

Gól: Fischer (15.), Érsek (40.) ill. Pál P. (1.), Klacsák (24.)

Az 1. percben egy szöglet után az elmélázó védők között Pál Patrik lőtt nagy gólt, 0-1. A 15. percben Fischer Zsigmond mintaszerű jobb oldali akciót követően egalizált, 1-1.

Jól kezdte a második félidőt a Dunaferr, ismét egy pontrúgásból voltak eredményesek. Németh Péter használta ki, hogy figyelmetlenek voltak a Csömör védői, remekül tálalt Klacsák Bence elé, aki 8 méterről nem hibázott, 1-2. A lefújás előtt mindössze 10 másodperccel pedig Érsek Róbert lőtt az üres kapuba, 2-2.

Az Újváros csak magát okolhatja, hogy nem tudta eldönteni a három pont sorsát, ám a Csömör is jobb helyzetkihasználással akár a győzelmet is megszerezhette volna. A játék képe alapján igazságos a döntetlen, más kérdés, hogy egy ponttal nem mennek sokra az újvárosiak.

