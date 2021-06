Tieber László: Játéktudásban mi állunk a negyedik helyen

Kétségtelen, hogy Fortuna a labdarúgó Európa-bajnokság csoportsorsolásán elengedte a magyar válogatott kezét, hiszen az F jelzésű négyesben három bivalyerős együttes lesz az ellenfél. Kezdésnek kedden 18 órakor a Puskás Arénában Portugália ellen lépnek pályára Nikolicsék.

Kétségtelen, hogy a magyar válogatott sorsolása korántsem tekinthető ideálisnak, hiszen a mieink az Európa-bajnoki címvédő Portugáliával, a regnáló világbajnokkal, Franciaországgal, és a bármilyen világeseményen favoritnak számító Németországgal kerültek egy csoportba, azaz a végső tornagyőzelemre esélyesek közül egy már a csoportkörben búcsúzhat. Marco Rossi együttesére először a Cristiano Ronaldo vezette portugálok várnak. A két csapatnak az elmúlt években bőven van élménye a másikról, a legemlékezetesebb ütközet talán a 2016-os Európa-bajnoki mérkőzés lehetett, ahol talán a torna legjobb derbijét produkálták a csapatok. A találkozó 3-3-as döntetlennel ért véget, de Magyarországnak volt sansza a győzelemre is, ha akkor Ronaldóék pont nélkül zárnak, már a csoportkörben búcsúzott volna a későbbi bajnok. De ez már csak történelem, új, még szebb élményeket szerezhet a magyar labdarúgó-válogatott kedd este a Puskás Arénában, ahol 67 ezer néző, azaz telt ház várható.

A kilátogató szurkolóknak a Nemzeti Sport értesülései szerint 97%-a a magyar fanatikus lesz, nagyjából 2 ezer vendégszurkolóra számítanak a szervezők. Marco Rossi tanítványai egy sikeres szerepléssel még akár a továbbjutás felé is nagy lépést tehetnek.

Ugyanakkor a Videoton korábbi játékosa, Tieber László szerint a halálcsoportban már a pont(ok) szerzése is hatalmas bravúrral érne fel.

– Reálisan nézve a csoportban a magyar a leggyengébb együttes, talán azt ki is jelenthetjük, hogy játéktudásban mi állunk a negyedik helyen. De ez még nem jelenti azt, hogy ott is végzünk – mondta a korábbi válogatott játékos. – Mindhárom mérkőzésen azt várom a csapattól, hogy a válogatott mezhez méltó teljesítményt nyújtson, tisztességesen készüljön fel a feladatra, és ha az adott találkozókon jó formát mutat és a szerencse is a mieink mellett áll, akkor pontot, vagy pontokat is szerezhetünk. Véleményem szerint ezeket azonban bármelyik együttes ellen begyűjtheti a válogatott, hiszen a másik három ellenfél nagyjából egy szintet, jelentős játékerőt képvisel. Ugyanakkor azért szép minden sport és ezen belül a labdarúgás is, hogy nem mindig az esélyes, jobb csapat nyer, mert akkor az egyhangú, unalmas lenne, tudnánk előre az eredményt. Azért szép a futball, mert vannak meglepetések, és örülnék, ha a magyarok is meglepnék nemcsak az ellenfeleket, hanem minket is. Három potenciális, a végső győzelemre is esélyes csapattal kerültünk össze, egy kieshet, de adott esetben akár kettő is búcsúzhat…