Tiainen csodás hete

A Titánok a múlt héten három mérkőzést játszottak, ezeken a találkozókon Riku Petteri Tiainen, a gárda finn csatára ötször volt eredményes, és ezzel kivívta az Erste Liga elismerését – a hét játékosának választották.

Tiainen 1995-ben született, Jyväskyläben, a Diskos, majd a névváltoztatás után a JYP-Akatemia együttesénél nevelkedett. Ebben a csapatban mutatkozott be a felnőttek között a 2015/16-os szezonban a finn másodosztályban. A 2017/18-as idényben egy mérkőzés erejéig az élvonalban is lehetőséget kapott a JYP-ben, de a szezon nagy részét kölcsönben a KeuPa HT-ban töltötte, amellyel a rájátszásba is bejutott a második vonalban. A finn másodosztályban meccsenként fél pont környékén teljesített. A 25 éves támadó onnan érkezett a nyáron, de az Erste Ligában ennél eddig többre volt képes. Annak ellenére, hogy a csapathoz hasonlóan lassabban indult be, mostanra azonban a 13 lejátszott összecsapáson már hét gólnál és öt asszisztnál jár, ezzel gárdája legeredményesebb játékosa.

– Nincsen titok. Jó társakkal játszom együtt, akikkel érezzük egymást, megvan a kémia közöttünk. Bárki más is szerezhette volna ezeket a gólokat, de én voltam a szerencsés. Szintén segít, hogy Aatu Luusuaniemi személyében egy finn sorstársam is van, a saját nyelvünkön tudunk kommunikálni, ez mindkettőnknek hasznos – hangsúlyozta Tiainen.

Természetesen, mint minden légiósnak, neki is fel kellett venni egy számára új ország, egy új bajnokság ritmusát.

– Az első néhány mérkőzés nehéz volt a számomra, de utána rájöttem, hogyan kell játszanom. Természetesen még javulhatok, megvan az önbizalmam. Abban kell javulnunk, hogy a vezetés birtokában hogyan játsszunk, jobban kell vigyáznunk a korongra. Tehetséges játékosaink vannak, végre tudjuk hajtani ezt, ha mindenki százszázalékosan a játékra koncentrál. Nagyon jó a bajnokság. Minden együttesnek minőségi játékosai vannak, legyen szó a helyi srácokról vagy a légiósokról. Valamennyi meccsre készen kell állni, mert bármi megtörténhet, ha nem figyelsz eléggé.

Ugyan kissé furcsa volt először, hogy a csapatban az öt legidősebb közé tartozik, de mára már megszokta, és „terelgeti” a fiatalokat.

– Példát akarok mutatni nekik a jégen és azon kívül is, például az edzőteremben. Újdonság számomra, hogy az öt legidősebb közé tartozom, de meg akarom mutatni a fiatalabbaknak, mit kell tenniük ahhoz, hogy profi játékossá váljanak. A finn hokiból is akarok mutatni néhány fogást!

Először játszik hazájától távol, de jól érzi magát nálunk.

– Az emberek nagyon kedvesek, mindig mosolyognak, és beszélgetni akarnak, de ezt szeretem. Otthon hozzászoktam a hideghez, a hóhoz, egyelőre itt nincs, és ez kicsit meglep. Tetszik az ország, bár nem értem a nyelvet, de amikor belépek az öltözőbe, mindenki mosolyog, és ez jó érzéssel tölt el reggelente.