Thomas Sowunmi 41 évesen sem hagyott fel a futballal

Tízszer szerepelt a válogatottban, jelenleg futballozik, edzős­ködik és technikai vezetőként is dolgozik. Thomas Sowunmi élete a futball.

Délutánonként gyakran felbukkan a Videoton bázisán, edzéseket néz, kollégákkal beszélget. Aztán indul Balatonfüredre, a csapatához. Az egykori válogatott futballista több klubnál végez több feladatot.

– Fehérváron élek évtizedek óta, ez már nem változik a későbbiekben sem. A Vidiben három korosztállyal dolgoztam edzőként, irányítottam az U12-es, U16-os, U19-es csapatot. Amikor időm engedi, kilátogatok az edzőközpontba, nézem a tréningeket, valamint beszélgetek a korábbi kollégákkal. Tavaly nyárig dolgoztam a piros-kékeknél, aztán váltottam, az NB I-ből kiesett Vasasnál helyezkedtem el sportvezetőként. Klubmenedzser és technikai vezető lettem az élvonalba visszatérni igyekvő gárdánál.

Nem sikerült.

– Nem kezdtük jól a bajnokságot, aztán volt egy nagyon jó időszakunk, komoly esélyünk volt a feljutásra, végül nem sikerült. A ZTE és a Kaposvár került az NB I-be. Természetesen ismét megpróbáljuk, remélem, egy év múlva a legmagasabb osztályban szerepelünk. Gyönyörű, új stadionunk van, a körülmények ideálisak.

Nemcsak irodában dolgozik, a gyepszőnyegen is aktív, focizik és edzősködik a Balaton északi partján.

– Két éve kerültem Balatonfüredre, majdnem a teljes 2017-18-as szezont a Veszprém megyei gárdánál töltöttem játékosként, ám a húsvéti időszak után már nem léptem pályára, leadtam a szerelésemet. Tavaly nyáron távozott az edző, a vezetők felhívtak és felkértek a szakmai munka irányítására. Mivel a klubot és a keretet jól ismertem, elvállaltam. Azzal a céllal kezdtük a szezont, hogy megpróbálunk feljutni az NB III-ba, amire meg is volt minden esélyünk. Végül minimális különbséggel a Pető Tamás által dirigált Veszprém mögött zártunk. Az ősszel buktuk el a feljutást, a megyeszékhely elleni meccsen vezettünk, de a végét elszúrtuk, 1-1 lett vége. A tavaszi derbin is vezettünk, végül ott is 1-1-es eredménnyel zártunk. Mivel vesztettünk még pontot, a veszprémiek megelőztek bennünket. A rövidesen kezdődő új idényben ismét megpróbáljuk. Nem lesz könnyű dolgunk, több kulcsember távozott, Lattenstein Norbert Móron folytatja, a két kapusunk is távozott, az egyik az NB II-ből kieső Cegléd játékosa lett, a másik Gárdonyba készül. Persze, hálóőrünk természetesen van, az MTK-ban és Siófokon komoly élvonalbeli rutint szerző Szatmári Zoltán.

A rutint a játékosedző is képviseli.

– Valóban, júliusban múltam 41 éves. Van feladatom, reggel 6-kor kelek Fehérváron, megyek Angyalföldre, ahol elvégzem a munkámat a Vasasnál, délután jövök vissza Fehérvárra, aztán indulok Füredre. Van bennem kilométer. Eddig a meccsekkel szerencsém volt, a balatoniakkal szombatonként vívtuk a bajnokikat, a piros-kékekkel vasárnap. A füredieknél ismét kiváltottuk az igazolásomat, ha úgy alakul, beszállok. Tavaly már nem terveztem, de kétszer dühből becseréltem magam a csapatom tehetetlenségét látva. Ötven percet töltöttem a pályán, két gólt rúgtam. Az utolsó bajnokin, az Úrkút ellen 0-2-nél álltam be, betaláltam, végül kikaptunk 3-2-re. Nem tervezem, hogy a következő idényben is pályára lépek, de lehet, hogy az eredmény függvényében mégis sor kerül rá.

Tavaly nyáron bemutatkozott a minifoci-válogatottban a kijevi Eb-n. Őket is erősíti a folytatásban?

– Már nem. Arra már nincs időm. Élveztem a játékot a Nagy Lajos által dirigált együttesben, nem ment rosszul, de többet vártam magamtól a kontinensviadalon.