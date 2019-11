Téttel bíró meccs

A férfi futsal NB I-ben az Aramis SE vendége lesz a Dunaferr DUE Dutrade FC csapata.

Győzelmük esetén közelebb férkőzhetnek az élmezőnyhöz Fehér Zsolt tanítványai. Az előző játéknapon hiába vezetett már a tizedik másodpercben, a Csömör elleni meccs végén éppen ennyi hiányzott a Dunaferr futsalosainak ahhoz, hogy megszerezzék a három pontot. Most azonban, ma este a nagy múltú Aramis SE otthonában javíthatnak a piros-fehérek. Bár az esélyek nem a Dunaferr mellett szólnak, mivel a vendéglátók eddigi négy hazai meccsükből kettőt nyertek, és idegenben az újvárosi gárda nem éppen acélos formát mutatott idén. Tavaly azonban éppen idegenben mutatták meg a vendégek, hogy lehet nyerni az Aramis csarnokban. Bizonyítja ezt, hogy 6-2-es sikerrel zárták ezt az összecsapást tavaly októberben, s most is ebben reménykedhetnek.