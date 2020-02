Tető kerül a fejek fölé a First Fielden

A 2020-as egyetemi amerikaifutball-világbajnokságnak is otthont adó First Field körüli munkálatok javában zajlanak, az átadás tavaszra várható.

Sűrűnek ígérkezik a 2020-as szezon a Fehérvár Enthroners hazai pályáján, hiszen a magyar bajnoki kiíráson túl az osztrák III. divízió keretein belül is érkeznek majd ellenfelek, valamint a CEFL küzdelmeiben Európa legjobbjai is tiszteletüket tehetik majd. Ehhez adódik még hozzá a 2020. június 4–14. között megrendezésre kerülő egyetemi amerikaifutball-világbajnokság, amely torna során a jövő NFL-sztárjai közül is sokan a koronázóvárosba repülnek majd észak-amerikai egyetemeikről. Arról, hogy a nemzetközi mezőny igényeit is kielégítse a Takarodó úti pálya, folyamatos fejlesztések gondoskodnak, ám a lelátó feletti tetőszerkezet a fehérvári drukkerek életében is komoly megkönnyebbülést hozhat – júliusi délután kétórás mérkőzések esetén.

Az Enthroners április 1-jén, azaz a Győr Sharks elleni első hazai mérkőzés előtt három nappal veheti majd birtokába a létesítményt, míg a CEFL Cup első körében, május 9-én az osztrák sztárcsapat Graz Giants érkezik majd.