Tesztelték a Puskásfocistákat

Felnőttszinten is elengedhetetlen a folyamatos monitorozás, de a fiatalabbaknál is döntő fontosságú elem az egyéni fejlesztési terv készítéséhez. A Puskás Akadémia FC NB III-as csapatának játékosai a napokban állapotfelmérésen estek át.

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak az objektív számadatok, amikor egy-egy labdarúgó teljesítményét vizsgálják a szakemberek. A pályán mutatott játék mellett a fizikai állapotfelmérés során is kitűnnek olyan információk, melyek segítségével komplex kép alakul ki a sportolókról.

Bajor Richárd, a Puskás Akadémia FC II. erőnléti edzője egy eredményes felmérésről beszélt a klub honlapján: – A nemzetközi trendnek megfelelően a felkészülési időszak végeztével, de még a bajnokság megkezdése előtt teszteltük NB III-as focistáink állapotát a Puskás Akadémia Sport- és Konferencia-központban. Felmértük az öt-, a tíz- és a harmincméteres gyorsulásukat, majd a helyből távolugrás következett. Ezután az Illinois Agility tesztet teljesítették labdarúgóink labdával és labda nélkül. A tesztsorozat a „Yoyo-futással” zárult. Az egész országban majdnem minden kiemelt akadémián, egyesületben, sőt a topbajnokságokban is végeznek hasonló feltérképezést, így könnyen összehasonlíthatók játékosaink más klubok keretével. Ahogy az adatok is mutatják, labdarúgóink folyamatosan fejlődnek. Magyar viszonylatban az élmezőnyben vagyunk, s nemzetközi szinten is tisztességesen helytállunk – mondta a szakember.