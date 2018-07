Tesztekkel kezdtek a hokisok

Fizikai felmérések sorával kezdte a közös munkát a Fehérvár AV19 jégkorongcsapata. Az EBEL-ben induló együttes szerdától már jégen készül.

A csapat egy része hosszú heteken át Székesfehérváron, főként a konditeremben és a Bregyóban tudta le a felkészülés „száraz” részét, többen pedig egyéni edzéseket végezve hangolódtak a 2018–19-es idényre. A Fehérvár AV19 játékosai immár hiánytalan létszámban szerdától jeges edzéseket végeznek, előtte azonban mindenkinek át kellett esnie a fizikai és egészségügyi teszteken. A nyáron igazolt légiósok, Zack Phillips, Ryan Glenn, Harri Tikkanen, Tero Koskiranta, Anze Kuralt, Timotej Sille, Andrew Sarauer, sőt, az utolsó játékosként érkező Sofron István is munkába állt.

– Nagyon jó érzés volt újra Székesfehérváron megkezdeni a felkészülést. Nem mondom, hogy nem volt furcsa ismét hazaiként belépni a csarnokba. Rengeteg pozitív emlék idéződött fel bennem – mondta a 30 esztendős Sofron István, aki legutóbb az EBEL-es Villach SV együttesét erősítette.

Miért döntött a visszatérés mellett?

– Alapvetően külföldi szerepvállalásban gondolkodtam, de nem igazán akadt olyan hely, ahova szívesen mentem volna, s felvetődött, hogy újra Fehérváron tárgyaljunk a folytatásról. Miután visszatértem a nyaralásból, felhívtam a csapatot, hogy nyitottak-e arra, hogy visszatérjek. Szó szót követett, majd három-négy találkozás alatt beszéltünk a múltról, a jövőről, a csapat céljairól, az én elképzeléseimről, s arra jutottunk, hogy szeretnénk újra együtt dolgozni.

Furcsa, ön hívta a klubot, hogy szeretne itt játszani?

– Hallottam, hogy ha megkeresném a Volánt, nem ütköznék zárt ajtókba. Vártunk egymás hívására, s én tettem meg az első lépést. Villachban remekül éreztem magam, jól is ment a játék a sérülésemig. A világbajnokság után a Villach csapatával is tárgyaltam, de szívem szerint Magyarországon folytattam volna, ha már az EBEL-ben szereplő csapat keres. Nem akartam más olyan gárdába menni, amely ugyanabban a bajnokságban játszik, mint a Volán. A tengerentúlhoz én már idős vagyok, nem is akartam visszatérni. De jó volt megtapasztalni az ottani jégkorongot.

Gondolom, a célok közösek.

– A csapat és az én célom is, hogy bejussunk a rájátszásba. Az együttes összetételét látva erre minden esélyünk megvan, sőt, én sokkal nagyobb álmokat szövögetek. De nem akarok abba a hibába esni, hogy elkiabálom azt, amire a csapat hivatott. Jó lenne most már bekerülni a legjobb négy klubjába. De lépésről lépésre kell haladni, mert hosszú a bajnokság. Az 54 alapszakasz meccs után is jó lenne valami igazán nagyot alkotni. A csapatban nagy az egyetértés. Mindenki, így a maradó légiósok, MacMillan Carruth, Eric Meland, Jonathan Harty és Arttu Luttinen is a playoffba szeretne masírozni az együttessel. A hosszú klubidény reményében hosszabbított szerződést Kóger Dániel, Erdély Csanád, Sárpátki Tamás, Reisz Áron, Hári János, Stipsicz Bence, Szabó Dániel, Szabó Krisztián, Szabó Bence, valamint Szita Donát is, és minden bizonnyal tevékeny szereplői lennének egy fehérvári sikertörténetnek az előző szezon végén is élő kontraktussal bíró játékosok, Láday Tamás, Kornakker Dániel és Gyenes Dávid is.