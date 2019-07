Tengerentúlon kerestek játékosokat

Hazatért a tengerentúlról Simon Balázs ügyvezető és Jesus Ramirez vezetőedző.

Nem nyaralni mentek a sivatagi városba, hanem az NBA nyári ligájában néztek mérkőzéseket öt napon át. Délben kezdődtek a meccsek és este 9-kor zárultak a helyi egyetem két csarnokában. Az Alba Fehérvár kosarasainak ügyvezetője, Simon és vezetőedzője, Ramirez már kora tavasszal elkezdték szervezni utazásukat.

– A legutóbbi idény nem a várakozásoknak megfelelően sikerült, a szeptemberben kezdődő szezonban szeretnénk sokkal jobban szerepelni. Azért utaztunk ki az ügyvezetővel, hogy tájékozódjunk, meccsszituációban lássunk olyan kosarasokat, akik alkalmasak lehetnek arra, hogy a folytatásban minket erősítsenek – mondta Jesus Ramirez.

Az NBA Summer League küzdelmei mellett amolyan workshopon is részt vettek. Nem csak európai, többek között kínai, ausztrál együttesek sportvezetői, szakvezetői, megfigyelői is nézték az edzéseket és meccseket. Informá­ciókat cseréltek, valamint szorgalmasan vésték a kosarasok neveit a noteszekbe. Simon Balázs elmondta, egy amerikai játékossal tárgyaltak is, de egyezség nem született.