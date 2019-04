Telt házas gálán lépnek ringbe a fehérvári profi bunyósok

A Lakeside Hotel konferenciacsarnokában vonul fel a honi ökölvívósport krémje szombaton este, a hazai színeket Hegyi Barnabás, Márton Balázs és Kiliti Tamás képviseli majd.

A nagy visszatérő Hegyi Barnabás (4 győzelem/3 KO) először bokszolhat saját közönsége előtt, az egykori amatőr magyar bajnoknak legutóbb 2018 szeptemberében volt jelenése a szorítóban, akkor a horvát Frane Radnicot egyöntetű pontozással verte. Az utolsó meccse óta edzőt váltó, jelenleg Kozák Istvánnal és Szinavel Sándorral, korábbi válogatott ökölvívókkal készülő bunyós nem titkolt célja egy címmérkőzés még az idén.

– Egy szerb srác ellen vívom majd az ötödik profi találkozómat, akit természetesen le szeretnék győzni.

A felkészülésem jól sikerült, először a versenysúlyomat kellett visszanyernem, csak utána tudtunk nekiállni az érdemi munkának. Sokat jártam kesztyűzni egykori klubomba, a Vasasba, ahol mindig tárt karokkal fogadnak. Egyelőre nem tervezek, majd menet közben dől el, hogy idő előtt véget tudok-e vetni az összecsapásnak. Csak magammal foglalkozom, és azzal, hogy a szurkolóimnak, barátaimnak, és mindenkinek megmutassam, mire vagyok képes igazából – nyilatkozta Hegyi.

Márton Balázs (5 győzelem / 4 KO, 1 vereség, 1 döntetlen) 14 hónapos kihagyást követően idén februárban húzott kesztyűt újra tétmérkőzésen, Budakalászon Rózsás Gyulát győzte le pontozással. A Videoton Box Club üdvöskéjének nem ez lesz az első fellépése Fehérváron, egyetlen vereségét éppen itt, a megyeszékhelyen szenvedte el Kispál Zoltántól még 2016-ban. Egy évvel később viszont már az ő kezét emelhették a magasba, miután kiütötte a román Nicolae Dragost a Lakside Hotel konferenciacsarnokában.

– Barnához hasonlóan én is egy szerb riválissal küzdök meg szombaton, akiről sajnos nem sokat tudok, fekete lóként kezeljük. A felkészülésembe becsúszott egy kisebb sérülés, de edzőmmel, Kiliti Ferenccel szerencsére átvariáltuk a programot, így nem estem ki a ritmusból. Négy vagy hat menetre tervezek, és mindenképpen úgy számolok, hogy február után ismét győztesen hagyom el a ringet. Az utóbbi évek megpróbáltatásai ellenére jól érzem magam fejben és fizikálisan egyaránt, itt az idő, hogy erről számot is adjak – közölte Márton, akit sokáig egy titokzatos betegség hátráltatott.

A vidis Kiliti Tamás először mutatkozhat be a hivatásosok között, miután edzőjével, és egyben bátyjával úgy döntött, hogy elhagyja az amatőröket.

– Tamással szerencsére nem a nulláról kellett kezdeni az edzéseket, hiszen nagyjából mindig mozgásban volt. A jó nevű Kovács Istvánnal harcol a harmadik párban a gálán, akiről sajnos nem sok információnk van, de azt tudjuk, hogy négy menetre van kiírva a találkozó. Igazából ez lesz az első próbatétele a profiknál, úgyhogy meg kell tudni oldania ezt a feladatot. Egy biztos: nagyon sokan szorítanak majd a sikeréért, a drukkerek, remélem, „felrobbantják” a csarnokot. Tudatosan építjük fel, ő egy olyan sportoló, aki reálisan lát mindent – adta tudtunkra Kiliti Ferenc vezetőedző.

A rendezvény a pénteki mérlegeléssel veszi kezdetét a helyszínen, a szombati főmérkőzésen Tóth „Barbár” Tamás és Darmos „Gladiátor” József megy ölre a cirkálósúlyú bajnoki övért. Itt lesz még a korábbi junior világ- és felnőtt Európa-bajnok olimpikon Bacskai Balázs is (9 győzelem), aki a sérüléssel küszködő Egedi Renato (15 győzelem, 1 vereség, 2 döntetlen) helyett ugrik be. Utóbbi ellenfele az egy súllyal fölötte lévő bosnyák Senad Karic lesz.