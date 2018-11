Telt ház várható a MOL Vidi FC-PAOK derbin

Az idény talán legfontosabb összecsapására készül a Mol Vidi FC labdarúgócsapata. Az Európa-liga L csoportjának 4. fordulójában rettentő közel kerülhet a továbbjutáshoz a fehérvári egylet – amennyiben itthon is legyőzi a PAOK Szaloniki alakulatát.

Október 25-e óta, azaz a Mol Vidi FC Szalonikiben elért 2-0-s győzelmét követően két mérkőzést vívott meg a görög szuperligát vezető PAOK. A Panathinaikoszt hazai rang­adón verte, azonban a hét végén elvesztette makulátlan mérlegét, miután az üldöző Atromitosz két magyarral – a kapus Megyerivel s a gólt is szerző Ugraival – a soraiban 1-1-es döntetlent ért el a fekete-fehérekkel szemben. Holott nem bízott semmit a véletlenre a fehérváriak ellen legutóbb több játékosát is pihentető Razvan Lucescu, legerősebb összeállításában szerepelt a bajnokságban a PAOK. S minden bizonnyal csütörtökön 18.55-kor is a győzelemre törnek a görögök a Groupama Arénában, hiszen ők is tudják, ha elbuknak, letehetnek a továbbjutásról. Budapesten közel telt ház fogadja majd a csapatokat, kedd délutánra már csak 500 jegy maradt. A Paks elleni bajnokin első NB I-es gólját szerző Armin Hodzic így kiváló hangulatban növelheti találatai, gólpasszai számát.

– Nagyon boldog vagyok és elégedett, hogy megszereztem az első gólom a bajnokságban. Különösen azért érzem fontosnak, mert mindannyian nagyon jól játszottunk, így a győzelem a csapatmunka eredménye volt – fogalmazott a Vidi bosnyák támadója. – Nagy öröm győztesen elhagyni a pályát, de az nem különösebben fokozza az örömöm, ha a gól mellett gólpasszt is adok. Ugyanúgy szeretek betalálni és kiszolgálni is. Nagyon remélem, hogy folytatni tudom a szériát még nagyon sok meccsen át. Minden poszton játszani fogok, amire az edzőm kér. Nem okoz problémát, ha a bal vagy a jobb oldalon kapok szerepet annak ellenére, hogy alapvetően középcsatár vagyok. Attól sem riadok vissza, ha a második vonalban, visszavont támadót kell játszanom.

A 23 éves, a Dinamo Zagrebtől szerződtetett Hodzic Szarajevóból származik, a Zeljeznicarban nevelkedett, ott lett élvonalbeli játékos. És tisztában van a csapat történelmével.

– A Zeljeznicar az első csapatom, különös vonzalom, szeretet köt a klubhoz. Természetesen mindannyian emlékszünk a mérkőzésre, melyen a Zeljeznicar kiesett az UEFA-kupából a Videotonnal szemben. Húsz évvel később láttam azt a mérkőzést, s azt kell mondanom, még mindig fáj az a vereség. De a sport ilyen, kiszámíthatatlan.

Armin Hodzic újra átélheti a meglepetés érzését a piros-kékekkel kapcsolatban, de a PAOK ellen már haszonélvezője lehet egy újabb nagy dobásnak.

– Mindig készen állok a játékra, de mindig a csapat érdekeit helyezem előtérbe. Ha ülnöm kell a padon, az is jó, feltéve, ha nyerünk. Követjük az edzők irányítását és utasításait, és azt hiszem, most is meg fogjuk verni a PAOK-ot. Önbizalmat ad, hogy Szalonikiben nyerni tudtunk. Minden idegszálunkkal a játékra összpontosítunk, készen állunk arra, hogy csapatként tegyük meg a következő nagy lépést.FB