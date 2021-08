Teljessé vált az Alba FKC kerete

Az Alba Fehérvár KC vezetése keddi sajtótájékoztatóján mutatta be a csapat új játékosait, a japán irányító Mana Ohyama-t, és az ukrán irányító-átlövő, Tamara Smbatiant.

Ezt ne hagyja ki! Hallgat Bíró László visszalépéséről a Jobbik

Még közel egy hónapja ígérték a klubnál, hogy az addigi igazolások mellett lesznek további új arcok is a csapatban, ráadásul majd meglepetés is fogja érni mind a szakmát, mind a szurkolókat.

Sokan emlékezhetnek arra az Alba hívei közül, amikor szinte a semmiből csöppent Fehérvárra két japán lány, Ishitate Mayuko és Tanabe Yuki. Mindketten hazájuk válogatottjában bizonyítottak, és ez irányította a fehérvári vezetés figyelmét rájuk. Ma már tudjuk, hogy nem döntöttek rosszul, Ishitate három, míg Tanabe két évig erősítette a csapatot később, mintegy megalapozva azt, hogy akár érkezhetnek később további honfitásaik a koronázó városba.

Kis túlzással a felkészülés utolsó pillanatában esett be ugyanis a 28 esztendős Mana Ohyamaa, aki két hete még Japán válogatottjával részt vett a tokiói olimpián. Már tagja volt 2019-ben a világbajnokságon 8. helyezést elért a válogatottnak is, ahol eddig 39 alkalommal lépett pályára, és 93 gólt lőtt.

Azt eddig is tudtuk, hogy a Fehérváron dolgozó japán cégek dolgozói előszeretettel jártak korábban az AFKC mérkőzéseire, most pedig többen is jelen voltak a játékost bemutató sajtótájékoztatón, és abban is biztosak lehetünk, hogy a meccseken is ott lesznek a lelátón.

– Korábban még nem kézilabdáztam a hazámon kívül, bár már hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem merült fel bennem, hogy ne próbálnám ki magam külföldi bajnokságban. Ekkor érkezett az Alba Fehérvár KC megkeresése, és ezt nagyon jó lehetőségnek éreztem – nyilatkozta a Fejér Megyei Hírlapnak a játékos.

– Biztosan nagy kihívás lesz, de ezekkel örömmel nézek szembe, mert a fejlődésemet szolgálják. Még nem tudtam teljes mértékben regenerálódni az olimpia után, ám bízom abban, hogy napokon belül átesek a holtponton, ám azt ígérhetem, hogy a bajnoki rajtra – amelyet nagyon várok – teljesen utolérem magam, és jó erőben leszek.

Felvetettük, hogy honfitársai „kitaposták” előtte az utat, mind a csapatnál, mind a drukkereknél.

– Hallottam róla, és mindent megteszek azért, hogy én is megkaphassam azt a szeretetet, melyet ők megkaptak – tette hozzá.

Az irányító egyelőre hazája nyelvét beszéli, posztján így nem lesz könnyű dolga, de ígéri, áthidalja ezt a későbbiekben.

– Az angol tanulása folyamatban van, de addig is vannak olyan egyezményes jelek, és tekintetek, amivel meg tudom magam értetni az edzővel és a csapattal.

A másik érkező a 26 éves ukrán válogatott Tamara Smbatian, aki már két hete együtt van a csapattal, és próbajátéka megfelelt a szakmai stábnak. A felkészülési meccseken jól mutatkozott be, leigazolását ezután javasolták a vezetőségnek. Profi karrierjét hazájában, Ukrajnában kezdte, a Galytchanka Lviv csapatánál, ahol öt évet töltött. Majd a lengyel és a román első osztályban is játszott, utóbbiból szerződött Fehérvárra.

A két játékos érkezésével teljessé vált az Alba FKC 2021/22-es kerete, a csapat pedig hétvégén négy csapatos tornán vesz részt Békéscsabán a házigazda, a Kisvárdai KC és a Dunaújvárosi Kohász KA társaságában.