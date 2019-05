Teljes kudarc: nem lesz magyar döntős

Három magyar indulóból egy sem tudta kvalifikálni magát a Prágában zajló öttusavilágkupa-futam döntőjébe.

Az idei világkupa-sorozat negyedik, a nagydöntő előtti utolsó állomásán is szépszámú mezőny gondolta úgy, hogy harcba száll a fontos pontokért, melyek utat nyithatnak a tokiói finálé felé. Így gondolkodott a Volán Fehérvár 2016-ban egyéniben világbajnoki címet szerző kiválósága, Kovács Sarolta is. A fehérvári pentatlonista idén csak Kairóban versenyzett, ott harmadik lett, azonban Szófiában, majd betegsége miatt Székesfehérváron sem állt rajthoz, vagyis kellettek neki azok a bizonyos pontok, mert – ahogy sokan a világelitben – ő is megcélozta a vk-döntőt, melynek női és férfi győztese automatikusan olimpiai indulási jogot szerez.

A prágai mezőnyt három selejtező csoportra osztották, az „A” jelűben versengett az Alba Öttusa SE sportolója, Ormándi Rebeka, míg a „B”-ben remekül kezdett Kovács Sarolta. A 200 méteres úszás során 2:09-es ideje a második legjobb volt, csupán az orosz Gulnaz Gubajdullina tempózott nála gyorsabban. Ugyanebben a 25 fős csoportban a MAFC versenyzője, Réti Kamilla a 20. volt ekkor.

Ormándi Rebeka a vívópáston kezdett, nem igazán találta a ritmust s az utat a pengéjének. Öt asszót tudott csak nyerni, s 19 szúrást kapott ellenfeleitől, a 23. volt.

A vívás során Kovácsot hullámzó teljesítménye nem repítette az asszók tengerében, de még éppen nem negatív mérleggel zárt. 12 győzelme és 12 veresége a szám 11. helyére sorolta, így két szám után összesítésben a hetedik volt Sarolta. Ormándi a másik csoportban 2:15-öt úszott, a szám nyolcadik legjobbja volt, de így is csak egy helyet tudott előrelépni. Mint ahogy minden legújabb kori öttusa-selejtezőben, Csehországban is a kombinált szám, egyre inkább közkedvelt nevén a laser-run döntött a végső sorrendről. Minden csoportban az első tíz azonnal kvalifikálta magát a nők szombati döntőjébe, s az utánuk következő legjobb hat is versenyben maradt. Azonban a 36 között nem lesz magyar lány, mert mindenki idő előtt búcsúzott. Ormándi továbbra sem tudja beverekedni magát a világ élmezőnyébe. A fehérvári hölgy megtartotta pozícióját, a 22. helyen zárta a kombit, nem jutott tovább.

Kovács Sarolta mindent megpróbált a lövészetekkel megszakított 4×800 méteres futás során, de betegsége nyomot hagyott formáján, heten is elé kerültek, végül csoportjában a 14. helyen zárt, összesítésben legjobb magyarként a 42.-en. Réti Kamilla 19.-ként ért célba, az 52. pozícióban fejezte be a versenyt.

Pénteken a férfiak selejteznek, a bokafájdalommal bajlódó Demeter Bence nélkül, de Málits Istvánnal, Fröhlich Tamással, Bereczki Richárddal és Regős Gergellyel.