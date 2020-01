Teljes kerettel utazhat az Aqvital FC Csákvár Marbellára

Az Aqvital FC Csákvár labdarúgói megszerezték idei első sikerüket, mostantól a további fejlődés és a finomhangolás a fiatal csapat célja.

Aqvital FC Csákvár–FC Tatabánya 5-0 (1-0)

Csákvár, műfüves pálya

Csákvár: Markek – Papp, Albert, Tányéros – Major, Kocsis B., Madarász, Sipos, Mim – Baracskai, Sejben. A II. félidőben pályára lépett: Hermány (kapus), Pratsler, Koch, Szabó N., Vörös, Posztobányi, Farkas A. Vezetőedző: Visinka Ede.

Gól: Madarász, Kocsis B., Baracskai, Mim, Pratsler.

Az NB III-as tagságtól tavaly nyáron a Bicske elleni osztályozón eleső Tatabánya ellen vívott gólzáporos mérkőzésen szerezte meg Visinka Ede alakulata 2020 első győzelmét, a vezetőedző pedig a mutatott játékkal is elégedett lehetett.

– Láthatóan nehezek voltak még a lábak, lehettünk volna pontosabbak is, de a ritmus rendben volt. Az első félidőben stabilan védekezett a Tatabánya, nehezen tudtuk megtörni őket, de már akkor is tetszett a hozzáállás, és az 1-0-s előny így is megvolt. A második játékrészben a fiataljaink is jól szálltak be, s nagyon tetszetős akciókat vezettünk és szép gólokat rúgtunk. Ezen az úton kell mennünk tovább, amiben a visszatérő sérültjeink is segítenek, így teljes kerettel utazhatunk a spanyolországi edzőtáborba.

A keret ha nem is jelentősen, de valamelyest átalakult az eddigi időszak során – a Puskás Akadémiától Posztobányi Patrik, Papp Milán és Vörös Tamás érkezett, míg a Vasasba igazoló Csató Martin helyére a 22 esztendős Szabó Normant szerződtették.

– Belerázódtak a munkába, igen motiváltak, és nagyon jó frissességet adtak a csapatnak. Az akadémistákat mind ismertem már korábbról, így nem ért meglepetés, de mindannyian jó benyomást keltettek a stábban.

Marbellára konkrét célokkal utazik kedden az együttes.

– Szeretnénk, hogy még gördülékenyebben haladjanak a támadásaink, „agresszívabbak” legyenek a letámadásaink, még jobban működjenek a labdaszerzéseink. Az ősszel sok gólt is kaptunk, így a hátsó alakzat erősítésén is dolgozunk majd.