Teljes gőzzel beindult a torna

A hétvégén folytatódott a XX. MindigVár Nonstop Fehérvári Futballfesztivál Videoton FCF Baráti Kör Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupa Ünnepi Családi Sport- és Egészségnapok Határok Nélkül programsorozata. Szombaton és vasárnap a Felnőtt Kupa selejtezőit rendezték, valamint a Női Kupát és az U11-es korosztályú gyerekek megmérettetésére is sor került.

Ezt ne hagyja ki! Legyenek gazdagok az új évben! Legjobb lencsés ételek egy helyen

Néhány gondolat a fehérvári futballfesztivál húszéves történetéről. A korábbi NB I-es teremlabdarúgó-tornák mintájára 2000-ben rendezték meg először a Videoton FCF Baráti Kör Egyesület kupáját. A kétnapos tornán 16 csapat indult, és a gárdákban javarészt NB I-es labdarúgók játszottak. Ekkor rendeztek első alkalommal gálamérkőzést, melyen a közéleti személyiségekből álló csapatok léptek a VOK parkettjára. 2001ben lett háromnapos a megmérettetés, melynek lebonyolítása például 2010-ben csőtörés miatt kis híján veszélybe került, de ekkor lett először négynapos a rendezvény. A nagyszabású program azóta is sikertörténet, amely ma már nemzetközinek tekinthető, hiszen a VBKE kapcsolatainak révén minden évben köszönthetünk határokon túli csapatokat is. Így aztán, ahogy azt már évek óta megszokhattuk, a torna második, illetve harmadik napján a selejtezőket, illetve betétként a különböző kisebb csapatlétszámú kupákat játszották le a résztvevők.

Pénteken éjszaka fejeződött be a nyolccsapatos Szurkolói Torna, melyen a Fanatici gárdája nyert 2-1-re a Csíki Medvék ellen.

Szombaton már korán reggel elkezdődött a MindigVár Nonstop Nemzetközi Felnőtt Kupa selejtezője. Három csoportban az elmúlt évek meghatározó csapatai – Sárépszer Kft., Karmacsi Autó, Boiron Homeopátia – mellett többek között a házigazda Videoton BKE csapata és a vajdasági Tebra FK és a Csantavér léptek parkettre. Már az első napon ismerős nevekkel találkozhatunk több együttes összeállításában. Így a Villa negra-Legenda Sportban ott volt a hosszú ideig az AFC Csákvárban szereplő, jelenleg a szintén NB II-es Budaörsi FC-t erősítő Molnár Csaba. Ugyancsak a második vonalban játszik Siófokon az egykori Vidi-nevelés és közönségkedvenc Magasföldi József, aki az öregfi úk tornán is részt vett. A Sárépszer Kft. együttese pedig tényleg tele volt a nagypályákról jól ismert labdarúgóval. Köztük voltak válogatottak is, elég csak a Puskás AFC hátvédjére, Szolnoki Rolandra vagy a sokszoros futsalválogatott – és egy nappal korábban a Bádogos csapatával az öregfi úk tornán a legjobb kapus díját elhódító Reveland Zoltánra gondolni.

De parkettre lépett még náluk a csákvári Baracskai Roland és Sejben Viktor, a két Spandler, Csaba és Mátyás, a móri Végvári Ádám és az Ikarus-Maroshegy ásza, Horváth Zsolt, valamint a jelenleg szintén Móron játszó Lattenstein Norbert, aki 120 NB I-es mérkőzésen lépett pályára – tagja volt a 2006-ban bajnoki bronzéremig és magyar kupagyőzelemig menetelő Videotonnak. A többszörös Carissa Kupa-győztes és már a fehérvári tornán is sokszor bizonyító Karmacsi Autó gárdáját a megye labdarúgásában meghatározó játékosok alkották. Az előző évben a legjobb mezőnyjátékosnak választott Aradi Csaba mellett Hodula Krisztián, Ivacs Gábor, Márki Dénes, Kővári László, Berényi Balázs és a Flavus Velence vezetőedzője, Gyalus Zoltán is csillogtatta tudását a VOK parkettján. A Jóbarátok együttesének nemcsak játékosa, hanem csapatvezetője is a tavaly még az Újpest színeiben játszó Novothny Soma, ő most a dél-koreai másodosztályú Puszan IParkban ontja a gólokat.

A várakozásnak megfelelően megnyerte csoportját a Sárépszer Kft., a Karmacsi Autó, valamint a Jóbarátok csapata, míg másodikként a Mates-Kartal, a PFF Szántó és a Villanegra-Legenda Sport ment tovább. Legjobb harmadikként a C csoportból a Car-Man Garage együttese adott magának lehetőséget a folytatásra, a tavalyi ezüstérmes Boiron Homeopátia mint a második legjobb harmadik lehet ott a kupa ma reggel 9 órakor kezdődő egyenes kieséses szakaszában.

A nap folyamán bonyolították a Női Kupa küzdelmeit is, nyolc csapat részvételével. Itt a késő estébe nyúló döntőben a Kelen SC 1-0-ra legyőzte a végig kiváló teljesítményt nyújtó Ikarus-Maroshegy gárdáját. Itt a legjobb játékos az egykori Videoton-nevelés Trampler Kinga (Kelen SC) és Szalkai Kitti (Ikarus-Maroshegy) lett. A legjobb kapusnak Erős Evelint (Kelen SC) választották, míg a gólkirály címet Pasker Renáta (Baracs) érdemelte ki.

A harmadik napon a D csoportban rögtön az első összecsapáson meglepetésre 5-1-re legyőzte a javarészt futsalosokból álló Mad Dogs csapata a Bádogos Greco-Petrolt, de ezt a négyest az egykori hatszoros válogatott Bárányos Zsolt fémjelezte fővárosi Damasztor Kft. névre hallgató együttes nyerte pontveszteség nélkül. Az E csoportban a Csíkszeredából érkező FC Páwák nem hagytak sok kétséget afelől, hogy nem véletlenül utaztak több mint hétszáz kilométert, és minél tovább akarnak lépni a sorozatban. Az F csoport mérkőzéseivel zárult a selejtezők sora, itt már régi ismerősként köszönthettük a tavalyi győztes Lázár Lovaspark csapatát, melyben a Puskás Akadémia FC két pályaedzője, a 79-szeres válogatott Vanczák Vilmos és Polonkai Attila, valamint a 357 NB I-es meccsen szereplő kapus, Balajcza Szabolcs és az Iváncsa jelenlegi házi gólkirálya, Vallejos Dominiqe kapott helyett. Első mérkőzésükön aztán alaposan megszenvedtek a Beregvidék-Beregszász csapata elleni találkozón, és nehezen harcolták ki a 4-3-as győzelmet.

Az U11-es torna döntőjére és az F csoport zárómérkőzésére lapzárta után került sor.

A hosszú évek óta megszokott gálamérkőzést 17.30-kor rendezik a zárónapon, melyen a Videoton SC méltán népszerű 1988/89-es csapata lép parkettre. Az egykori vezetőedző, Kaszás Gábor emlékére kiírt összecsapáson az akkori csapatból többek között láthatják a kilátogatók Csucsánszky Zoltánt, Jován Róbertet, Jónás Gyulát, Simon Ferencet, László Csabát.