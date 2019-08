Teljes csapattal gyakorolnak az Alba Fehérvárnál

Múlt héten a két válogatott center gyakorolt a fiatalokkal, hétfőtől a teljes keret edz a Gáz utcai csarnokban.

A délelőtti gyakorlást megelőzően Balássi Imre klubelnök, valamint Simon Balázs ügyvezető látogatott az öltözőbe, kezet fogtak az újakkal és a régiekkel, mindketten rövid beszédet intéztek a játékosokhoz. Sérülésmentes felkészülést, valamint sikeres szezont kívántak, majd távoztak, a vezetőedző, Jesus Ramirez bemutatta kollégáit, aztán előkerültek a labdák, a tréner a parkettre irányította a társaságot. Mindenki munkába állt tehát az Alba Regia Sportcsarnokban.

A szakvezető korábbi segítők közül a spanyol Joan Albert Cuadrat visszatért hazájába, az egykori válogatott center, Góbi Henrik pedig a fehérvári utánpótlásban tevékenykedik tovább. A stábban új arcnak számít Alejandro Zubillaga Jimenez másodedző, valamint Adrian Ariza Medina erőnléti edző, akik Ramirezhez hasonlóan szintén katalánok. A stáb tagja továbbra is Honhalmi-Horváth Orsolya technikai vezető, valamint Kiss Dániel masszőr. Az első csapat mellett is dolgozik Pethő Ákos, aki az utóbbi három év legeredményesebb utánpótlásedzője Magyarországon, ugyanis előbb a Nyíregyháza U18-as csapatával lett bajnok, az utóbbi két évben ezt megismételte az Alba hasonló korosztályú gárdájával.

– A folytatásban az Alba U20-as együttesét irányítom, ami az U18-as, győztes gárdánkra épül, valamint másod­edzőként tevékenykedem a felnőtteknél is. Már a tavasszal jelezte az elnök és az ügyvezető, hogy a felnőtteknél is számítanak rám. Az ajánlat megtisztelő volt, ugyanakkor kedvező is, mert az utánpótlásban továbbra is van csapat, amit vezethetek, az első együttesnél pedig segíthetem a klub tehetséges fiataljainak beilleszkedését, további fejlődését – mondta Pethő Ákos.

A négy légiós, a két szerb, Slaven Cupkovic és Marko Ljubicic szorgalmasan gyakorolt, miként a két amerikai, Smith és Guyton is. Előbbiek személyautóval érkeztek vasárnap délután és kezdték az ismerkedést a várossal, hétfőn délelőtt pedig a csarnokkal. Utóbbiak az Egyesült Államokból jöttek, isztambuli átszállással, vasárnap reggel, illetve este toppantak be a koronázóvárosba. Az ügyvezető, Simon Balázs elmondta, közel a megegyezés egy amerikai erőcsatárral, aki vélhetően kedden aláírja szerződését, és a hét második felében be is kapcsolódik a felkészülésbe. Az Alba kerete az ügyvezető szerint így válik teljessé.

– Úgy gondolom, rutinos és fiatal légiósokkal egyaránt rendelkezünk, akik a klub tehetséges, feltörekvő fiataljaival kiegészülve jó elegyet alkotnak majd – jegyezte meg Simon Balázs ügyvezető. A vezetőedző, Jesus Ramirez természetesen jobb szezont remél a tavalyinál. „A múlttal nem szeretnék hosszasan foglalkozni. Természetesen elkövettünk hibákat, ugyanakkor balszerencsések is voltunk, akadt időszak, amikor semmi sem sikerült. A télen egy adott kerettel kezdtem el dolgozni, ami szűkítette a mozgásteremet. Ezúttal merőben más a helyzet, én választottam a légiósokat, egyeztetve az ügyvezetővel és az elnökkel. Úgy gondolom, erős csapatunk lesz, de helyezésről nincs értelme beszélni. Egyrészt most kezdtük a felkészülést, másrészt az ellenfelek erejével sem vagyunk tisztában. Ami biztos, sokkal jobb szezont szeretnénk a tavalyinál – közölte Jesus Ramirez.

A fehérváriak zártkapus edzőmeccsekkel kezdenek idegenben és hazai pályán. Először szeptember 6-án, a KTE elleni felkészülési derbin láthatják kedvenceiket a drukkerek a Gáz utcában. A szezont idegenben kezdik, a 2018-as bajnok Szolnok otthonában, majd a Paks együttesét fogadják. A harmadik fordulóban Pécsre látogatnak, az sem ígérkezik könnyed kirándulásnak.