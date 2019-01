Télen sem állnak le a rögbisek

Bár még hó fedi a Fehérvár Rugby Club pályáját, nem lustálkodhatnak az egyesület korosztályos csapatai.

A téli időszakra egy négyfordulós terembajnokságot indít az FRC, amelyen a megyéből az egyesület korosztályos csapatain kívül a Fehérvár Rugby Club iskolai keretek között oktatott zámolyi, nádasdladányi általános iskolások, valamint az István Király és Táncsics Mihály Általános Iskola csapatai küzdhetnek meg az elsőségért. A torna fényét emeli, hogy Fejér megyén kívülről is érkeztek jelentkezők, ugyanis Tárnok, Maglód, valamint a sport fellegváraként számon tartott Esztergom korosztályos csapatai is részt vesznek a megmérettetésen. A verseny U10, U12 és U14-es korosztályban indul, az első fordulót pedig most szombaton, az István Király Általános Iskola tornatermében rendezik 11 órai kezdettel. A szalagos lebonyolítású, azaz lebirkózásmentes torna további fordulóit január 26-án Agárdon, február 16-án a szlovákiai Párkányon, valamint február 23-án Tárnokon rendezik majd.