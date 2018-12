Tekerespusztán szerzett örömöt a Fehérvár AV19

Visszajáró vendégként fogadták a Volán küldöttségét és a meghívott vendégeket a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény lakói, illetve dolgozói a hagyományossá vált karácsonyi ünnepségen.

Úgy, mint közel két évtizede, idén is a 181 fő bentlakó ellátását és 9 fő rehabilitálását szolgáló polgárdi-tekerespusztai lakóotthonnak szervezett gyűjtést a Fehérvár AV19 jégkorongcsapata. A jótékonysági akcióban nemcsak a klub, a szurkolók, de a támogatók is részt vettek, az így összejött felajánlásokból gyümölcsöt, édességet, kolbászt, tejterméket és sporteszközöket osztottak szét a hokisok a gondozottaknak az intézmény szokásos karácsonyi ünnepségén. A kék-fehér egylet ezenkívül egy kerti bútorral is hozzájárul az ott lakók kényelméhez.

Az eseményen Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Hajduné Reith Mónika igazgatónő, Nyikos László, Polgárdi város polgármestere, valamint Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 elnöke mondott beszédet.

