Egy válogatott bokszoló, Tauser Sándor

Egy régi ökölvívó kalandos életéről egy újólag megjelent 60 éves fénykép kapcsán.

– Összeállították a magyar ifjúsági ökölvívó-válogatottat, amely vasárnap a lengyel ifjúságiak ellen lép a szorítóba – írta az 1962. december 5-i Népsport; a Székesfehérvári MÁV Előre két sportolóját, Magyart és Tausert is beválogatták.

– Csalódást […] tükrözött Gronkowski lengyel edző arca, amikor a vezetőbíró először számolni kezdett a váltósúlyú Ratowski fölött. A fiatal ökölvívó ugyanis háttal állt neki, amikor Tauser megrendítő ütése célba ért – írta az újság december 11-én.

– Tauser döntő fölénye miatt Markusewskit a 2. menetben leléptették. A magyar ökölvívó pontos, kemény ütései után már az első menetben kétszer rászámoltak Markusewskire – írta a sportlap két nap múlva; egymás után kétszer győzte le a magyar ifjúsági válogatott a lengyelt.

Nos, lapunk augusztus 27-i számában, a Múltidéző rovatban szerepelt egy csapatkép. Olvasóink segítségét kértük, hogy megtudjuk, kik vannak rajta. Az 1944-ben született Tauser Sándor mindenkit felismert.

Gyerekként a belvárosi Bartók téren szokott focizni a kortársaival. Egy alkalommal úgy döntöttek, megnézik, milyen egy bokszedzés, a mai Rákóczi iskoláig kellett csak elmenniük. Előbb-utóbb ő is kesztyűt húzott. – Elhancúroztunk a felnőttek között – mondta. – Amikor a Honvéd megszűnt, átvett minket a MÁV Előre, akkor még Lokomotív volt.

A Bartók téren focizó srácok közül közben sokan kikoptak, Tauser Sándor viszont megmaradt ökölvívónak. – A MÁV Előrénél összejött a leendő nagy csapat, ifjúsági magyar bajnokságot nyertünk!

A Béke téri iskolában edzettek. A fotó is ott készülhetett. Tauser Sándor sorolta a neveket: Erős László, Harangozó Imre, Kiss László edző, Tauser Sándor, Németh Mihály, Rózsa József, Magyar László, Bata András, Gájer József. Harangozó kezében a Balaton-kupa, Tausernél az Énekes István-emlékverseny csapatdíja látható.

Amatőr bokszról lévén szó, mindenki dolgozott a sport mellett. Tauser festőként, fényezőként. – Ebből éltem. Megnősültem közben, aztán elváltam. Mondhatom, hogy az ökölvívás, meg hát maga a vezetőség – nem a fehérvári, hanem a csúcsvezetőség –, no és a Jóisten is elvitt engem a mennyországba, de ledobott a pokolba is – mondta.

– Voltak olyan kisiklások az életben, amiből problémák lettek… Azt mondják, hogy a boksznak köszönhető, nem, saját magamnak volt köszönhető, mert nem kellett volna beleugrani a mély vízbe, hanem evezni kellett volna a kis vízben – mondta.

Amikor a régi újságok között lapozgattunk, találtunk pár Fe­jér Megyei Hírlapot és egy Magyar Nemzetet, amelyben arról cikkeztek, hogy az ökölvívó néhány alkalommal a civil életben is „szorítóba” került. Legyen elég annyi, hogy az 1970-es évek elején garázdaság miatt volt jelenése a bíróság előtt.

Aligha tévedünk, ha azt mondjuk, Tauser Sándor, aki meghatódva és örömmel idézte föl a régi nagy csapat dicsőségét, világéletében kereste a kihívásokat, s meg is találta. Egyéniben több felnőtt magyar bajnoki érmet is nyert, s nemcsak ifjúságiként, de felnőttként is magyar válogatott lett!