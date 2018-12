A csoda most nem járt továbbjutással

A karácsonyi csoda eljövetele előtt néhány nappal egy másfajta varázslatra készült a Vidi FC a labdarúgó Európa-liga utolsó csoportmeccsén. A világhírű Chelsea FC ellen próbált olyan eredményt elérni, mely a továbbjutással kecsegtetett.

Ritkán érkezik olyan klasszis labdarúgó csapat Magyarországra, mint a Chelsea FC. Pláne tétmérkőzésen. A magyar sportkedvelő társadalom kiéhezett az elitfutball közvetlen ízlelésére, épp ezért szinte pillanatok alatt elfogytak a belépők az L csoport utolsó megmérettetésére, a MOL Vidi FC Chelsea elleni derbijére. Pedig akkor még – a sorsolás után nem sokkal – nem sokan gondolták, hogy bizony lesz tétje a londoniak látogatásának.

Egy Bajnokok Ligája-diadal, egy Európa-liga-győzelem, hat angol bajnoki cím, nyolc FA-kupa-siker, öt angol liga-diadal, két KEK-győzelem, 1 európai Szuperkupa- és 4 angol szuperkupa-diadal. Ez a Chelsea, amely ha már idén az Európa-ligába kényszerült, meg akarja nyerni ezt a sorozatot is. A londoni kékek már több fordulóval ezelőtt kiharcolták a továbbjutást, így tét nélkül várhatták a Vidi elleni fellépést. Azonban a fehérváriak csodára vágytak, mert az – a győzelem, vagy szerencsés esetben a pontszerzés – azt jelentette volna, hogy tavasszal is a nemzetközi porondon vitézkedhet a Vidi.

Az angolok menedzsere, Maurizio Sarri már a csoportmeccsek előtt előre tekintett, bízott benne, hogy játékosainak a tél beálltával már nem kell komoly energiákat mozgósítania a továbbjutás érdekében, s ennek megfelelően a piros-kékek ellen pihentette a legnagyobb klasszisokat, Eden Hazard-t, N’Golo Kantét, a kapust Kepát, a védőt Rüdigert, Cahillt és Azpilicueta-t. Sérülés miatt kimaradt a horvát vb-ezüstérmes Kovacic, és a nigériai Victor Moses. Azonban a keretben maradtak is félelmetes csapatot alkottak, a világ bármely bajnokságában az aranyért küzdhetnének. Igaz, a sorsdöntő összecsapáson csak a padon kezdett a francia Giroud, a brazil David Luiz, a spanyol Pedro, vagy a brazil Jorginho, de a pályán kapott helyet Fabregas, Barley, Willian, vagy éppen Morata… Az angolok a találkozó előtti este érkeztek Budapestre, nem is edzettek a Groupamában, aminek súlyára Horváth Gábor, a Videoton SC korábbi legendás védője hívta fel a figyelmet: 1985-ben, az UEFA-kupa-menetelés idején a Manchester United is „beesett” a fehérváriak elleni csatára. A végét ismerjük, elvéreztek az angolok.

A mostani angol vendégek ellen a fehérvári hadvezér, Marko Nikolics hideg fejeket, de harcos szíveket szeretett volna látni a pályán.

Az első percekben higgadtan állta a Chelsea-rohamokat a fehérvári gárda. A londoniak rögtön a hazaiak tárfelén járatták a labdát, de csak egy szögeltet tudtak kiharcolni. A Vidi a 4. percben lépte át először a felezővonalat, de máris villantott egy szép kombinációt, Milanov és Stopira játszottak össze a bal oldalon, majd Husztihoz került a labda, aki egy csel után Nikolov elé tálalt a macedón középpályás pedig 14 méterről, ballal a kapu mellé durrantott. Ismét a Chelsea altatott, megint egy szögletig jutott, Kovácsik vetődött rá egy lecsorgó labdára. Aztán az ellenakcióból Milanov robogott a bal oldalon, kiválóan kanyarította középre, Scsepovics nem ért oda a centerezésre. A londoniak labdázgattak, a Chelsea-fanok énekeltek, a magyar szurkolók pedig csendben szorítottak a harcosoknak, akik rendkívül szervezetten tartották vonalaikat arra a pillanatra várva, mikor csapást mérhetnek Sarri gárdájára. A 18. perc környékén azonban nehéz helyzetbe került a Vidi, de nem maga miatt. A BATE vezetést szerzett a PAOK otthonában, s így már a beloruszok biztos továbbjutónak tűntek. A 23. percben ismét eljutott a kapuig a Vidi, Milanov-Scsepovics-Nikolov volt a labda útja, majd Nego a kapunak háttal, 16 méterről fordulatból lőtt, Caballero a helyén volt. Ahogy várható volt, ismét a vendéglábakon táncolt a labda, Willian egy ritmusváltás után egyedül indult kapura, Vinícius buktatta, a szabadrúgást pedig Willian 20 méterről csavarta jobbal a bal sarokba a 30. percben, 0-1. Villámgyorsan érkezett a válasz! A 31. minutumban szöglethez jutott a Vidi, Huszti jobbról érkező labdája Ampaduról került a Chelsea hálójába, 1-1. Ami nem megszokott, a sorozatban eddig mindössze egy gólt kapott a londoni egylet… A félidő hajrájába lépve Hudson-Odoi a jobb oldalról adott a rövidsarokra, Morata tette kapura, de Kovácsik zárta a szöget. Aztán kihasználva a Morata ápolása miatti létszámfölényt Scsepovics készítette le a labdát lövésre a tizenhatoson belül Negonak, nem is volt rossz a löket, de Caballero hatalmas vetődéssel szögletre tolta a lasztit. A BATE Boriszov közben már lerendezte a nyitott kérdéseket, 3-0-ra vezetett Szalonikiben… Még a szünet előtt friss világbajnok állt a „B-capatba”, Giroud váltotta Moratát.

A Nikolics-gárda azonban megalkuvás nélkül harcolt tovább. A második játékrész elején Huszti szöglete után ígéretesen szállt át a labda a túloldalra, Stopira zavartalanul fejelhetett, de labdája fölé szállt. Aztán ahogy beállt a spanyol klasszis Pedro, máris megérezhette, milyen az, ha gólt kap a Chelsea. Milanov futott fel a bal oldalon, álomszerűen ívelte át a jobb oldalra a labdát, Loic Nego érkezett pontosan, s kapásból, 12 méterről bombázott a kapu bal oldalába, 2-1. Rögtön a találat után Kovácsiknak kellett bravúrt bemutatnia, Hudson-Odoi közeli lövését védte vetődve. A Chelsea robogott az egyenlítésért, a 68. percben Emerson beadására Giroud érkezett, de a jobb kapufa mellé helyezett. Majd nem sokkal később egy szabadrúgás után a francia 5 méterről a kapu fölé bombázott kapásból. Zavartan futballozott a Vidi, Pedro ajtó-ablak helyzetben gurított mellé. Nyomott a Chelsea, a 71. percben újra szabadrúgáshoz jutott, Giroud pedig 21 méterről mesterien küldte a labdát a jobb felső sarokba úgy, hogy az a keresztlécről vágódott a hálóba, 2-2. Az utolsó percekben rohant a Vidi a győzelemért, nem járt messze a vaskos meglepetéstől, de így fantasztikusan teljesített, s csodát tett. Pontot rabolt a Chelsea-től. Azonban nem lépett tovább, mert a BATE 3-1-re nyert Szalonikiben.

Jegyzőkönyv Vidi FC–Chelsea FC 2-2 (1-1) Groupama Stadion, 19242 néző. V.: Alekszandar Sztavrev (macedón) Vidi FC: Kovácsik – Fiola, Juhász, Vinícius, Stopira – Nego, A. Hadzic (Pátkai, 85.), Nikolov – Milanov (Kovács, 80.), Huszti (Hodzic, 81.) – M. Scsepovics. Vezetőedző: Marko Nikolics. Chelsea: Caballero – Zappacosta, Christensen, Ampadu, Emerson – Fabregas – Barkley, Loftus-Cheek – Willian (Pedro, 55.), Morata (Giroud, 45.), Hudson-Odoi. Menedzser: Maurizio Sarri. Gól: Ampadu (31. – öngól), Nego (56.) ill. Willian (30.), Giroud (75.) Sárga lap: Juhász (66.), Huszti (69.), Vinícius (74.), Nego (76.), ill. Loftus-Cheek (79.)

Vezető képünk egy korábbi, november 21-i meccsen készült.

