Taroltak a Fejér megyei maratonisták Kínában

Horváth Benedek egyesben és párosban, míg Katona Lili egyéniben lett világbajnok a Kínában rendezett maratoni kajak-kenu világbajnokságon – Máthé Krisztián Boros Adriánnal szerzett ezüstérmet párosban.

Mint már korábban beszámoltunk róla, három Fejér megyei sportoló is képviselte hazánkat a Kínában megrendezett maratoni kajak-kenu világbajnokságon – 9 aranyérem mellett 7 ezüst- és 5 bronzérem lett a válogatott termése. Ezzel toronymagasan zártak az érem- és ponttáblázat élén a magyarok. Lapunk kérésére a három versenyző értékelte is a viadalt.

Katona Lili, a női K-1 U23 világbajnoka:

– Szerettem volna én irányítani az egész versenyt. Jól sikerült a rajtom, és egész korán már csak négyen maradtunk az élbolyban. A második futásnál nem tudták tartani velem a lépést, sikerült elszakadnom, így a saját tempómban tudtam evezni, csak a mozgásomra figyelni és arra, hogy ne lassuljak vissza. Ez sikerült, több, mint egy perccel nyertem, és valóra vált az álmom, nagyon boldog vagyok!

Ha hazaérünk, az aktív pihenésé lesz a főszerep, sokat gyógytornázom majd közben, hogy neki tudjak állni minél hamarabb a téli felkészülésnek.

Horváth Benedek, a férfi C-1 és C-2 ifjúsági világbajnoka:

– Egyesben a másik magyar indulóval, Kollár Kristóffal nagyon jól össze tudtunk dolgozni, ketten egész hamar el is szakadtunk a mezőny nagy részétől, a végén pedig még tudtam újítani, így sikerült tiszta előnnyel megszereznem az aranyérmet. Nagy Olivérrel a párosban jól tartottuk a tempót a kínaiakkal, még egy bójára is megpróbáltak minket rászorítani, de sikerült jobban kijönnünk abból a szituációból, az élre álltunk, és az előnyünket folyamatosan növelve tudtunk nyerni.

Máthé Krisztián, a férfi K-2 felnőtt futam ezüstérmese:

– A páros futam elején sok verekedésbe belekeveredtünk, egyszer ki is esett a lapát a kezemből, de két francia és egy argentin egységgel sikerült elszöknünk. Az utolsó egyenesre már csak hárman érkeztünk meg, ám a franciákban a végén sajnos több maradt. Elfáradtam, viszont elégedett vagyok, ez az első felnőtt világbajnoki érmem. Most jöhet a jól megérdemelt pihenő, meg akarom írni a szakdolgozatomat végre, utána nyaralni is el akarunk menni Lilivel.