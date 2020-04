Tanulmányok az előtérben

Stipsicz Bence, a Hydro Fehérvár AV19 és a magyar válogatott 23 éves védője ezekben a napokban sem unatkozik, a sport utáni civil életre is készül.

Mivel tölti mindennapjait a mostani helyzetben?

– Jelenleg gőzerővel végzem az egyetemet, az ELTE Természettudományi Karán biológia szakon vagyok végzős hallgató, a szakdolgozatomat írom, emellett pedig a többi órámat is igyekszem a lehető legjobban abszolválni. Nekem eddig érthető okokból nem volt lehetőségem száz­százalékosan a tanulmányaimra koncentrálni, órákra sem lehetett járni, úgyhogy ez most pozitívumnak mondható a jelenlegi helyzetben.

Mi a szakdolgozat témája?

– A tuberkulózis diagnosztizálásából írom, ami a mostani szituációban nem is lehetne aktuálisabb.

A szellem mellett a testet is erősen kell tartani.

– Így van, muszáj valamilyen szinten edzeni is, szerencsére a klub megadta a lehetőséget arra, hogy a konditeremből néhány eszközt haza lehessen hozni. Ez nagyban megkönnyíti az otthoni edzést, ami sokunknak helyszűke miatt nem egyszerű, nálunk sincs kert, ahova ki lehetne menni. Ezenkívül ami testmozgást jelent, az a napi többszöri kutyasétáltatás – természetesen kötelező távolságot tartva.

Mentálisan mekkora problémát jelent a vírus okozta leállás?

– Mentálisan abból a szempontból megterhelő ez az időszak, hogy nem lehet tudni, meddig tart majd a vírus, meddig lesznek érvényben a korlátozó intézkedések, és ezeknek milyen következményei lesznek a terv szerint szeptemberben induló szezonra, illetve a liga egészére nézve. Nagy csalódás volt, hogy a sikerrel megvívott februári olimpiai kvalifikációs torna után most az áprilisi világbajnokság elmarad, hiszen a klubszezonban nem voltunk olyan sikeresek, és ezen akartunk javítani. Úgy gondolom, hogy mindezzel együtt még a szerencsésebbek közé tartozunk, rengeteg embernek egyik napról a másikra tűnt el a megélhetése. A csapattársakkal is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, az online térben is rendszeresen együtt szoktunk játszani.

Említette a ligát, mit gondol a Bratislava Capitals jelentkezéséről?

– Pozitív változást jelentene, szükség van arra, hogy velük együtt tizenkét, azaz páros számú csapat alkossa a bajnokságot. Tavaly a csonka fordulókkal mindenki rosszul járt, mi a szezon elején nagyon kevés meccset vívtunk, hogy aztán januárban rengeteg mérkőzést játsszunk. A távolság sem utolsó szempont, a távoli utazások a klub számára anyagilag, a játékosoknak fizikailag megterhelő, míg Pozsony közel van.