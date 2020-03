Tamás Olivér, a Vidi hátvédje a válogatottban is pályára lépne

Nincsenek csapatedzések, nincsenek mérkőzések, de az élet nem áll meg a labdarúgóknál sem. A MOL Fehérvár FC 19 éves védője Dunakeszin tölti mindennapjait, melyekből az edzések sem hiányozhatnak.

– Prevenciós program volt a feladatsor, majd pedig futás volt terítéken – mesélte telefonbeszélgetésünk elején a Vidi ifjú hátvédje, Tamás Olivér. – Polar-óra rögzíti az adatokat, mennyit futunk, milyen értékeket produkál a szervezetünk. Az információkat el kell küldenünk az edzői stábnak. Minden edzés végén labdás gyakorlatokkal vezetek le, nem hiányozhat a laszti. Muszáj bírni a bezártságot, de nagyon hiányzik a csapat, az együtt végzett munka. Remélem, hamarosan visszatérhetünk a pályára.

Tamás Olivér 2001. április 14-én született Kárpátalján, az ukrán–román határ mentén található Aknaszlatinában. Futballozni már Budapesten, a Dalnoki Jenő Akadémián kezdett, 2008-ban. Különösebben nem érdekelte a labdarúgás, de az egyik osztálytársa apukája invitálta, menjen el egy edzésre, nézze meg, milyen a foci. Az első tréningen megtetszett neki a sportág, s ott ragadt a pályán. Később a Ferencváros utánpótlásában szerepelt, öt év után váltott, s 2018-ban Székesfehérvárra szerződött, ahol az U19-es együttesben szerepelt, s az NB III-as alakulatban is helye volt. Az elmúlt másfél évben összesen 20 alkalommal lépett pályára az NB III-ban, emellett a 2018/2019-es idényben az edzők szavazatai alapján az U19-es korosztály legjobb labdarúgójának választották meg a Vidiben.

– A szívem már egyértelműen piros-kék! Minél többet szeretnék futballozni Vidi-mezben, az NB I-ben. Magas szinten szeretnék futballozni, s minden vágyam, hogy a válogatottban is bemutatkozhassam.

Tamás Olivér eddig két Magyar Kupa-összecsapáson összesen 108 percet szerepelt a felnőttek között, ráadásul az Újpest FC ellen gólpasszal járult hozzá a Vidi továbbjutásához.

– Fantasztikus érzés volt, hogy az általam megcsúsztatott labda a hosszún érkező Viszar Muszliu elé került, aki aztán a kapuba juttatta azt. Egyébként a második félidőben pont Viszar szólt nekem, hogy majd szögletnél cseréljünk, mert addig én érkeztem a hosszú oldalon, ő meg a röviden. Csodálatos és egyben megható érzés volt, el is érzékenyültem egy kicsit a meccs után, mikor gratuláltak a társak. Nagyon jólestek az elismerő szavak az öltözőben, remek labdarúgók segítettek a pályán, és természetesen köszönettel tartozom a szakmai stábnak, valamint az NB III-as együttes edzőinek is, hiszen másfél évvel ezelőtt ők vezettek be a felnőttlabdarúgásba. Az út elején járok, sokat kell még tanulnom és fejlődnöm, bízom benne, hogy sok szép sikerben lesz majd részem itt, a Vidiben.

Bajnokin még nem tudott bemutatkozni, holott az elmúlt időszakban sokszor változott a hátsó alakzat összetétele, főként sérülések miatt. Az utánpótlás-csapataiban és az NB III-ban is belső védőt játszó Tamás Olivérre a felnőtteknél a védelem jobb oldalán számítanak.

– Nem volt számomra szokatlan a szerepkör, mert mióta a felnőttcsapat keretében edzem, azóta jobb oldali védőként készülök. Már két-három hónapja ezen a poszton szerepelek az edzéseken, s az edzőmérkőzéseken is a szélen játszottam. Nincs könnyű dolgom, nehéz bekerülni a védelem jobb oldalára. Ott játszik a válogatott Fiola Attila vagy éppen Loic Nego, de Hangya Szilveszter is tud a jobb oldalon futballozni. Nagy a versenyhelyzet, van mit melózni, de felveszem a kesztyűt, s bízom benne, hogy hamar lehetőséget kapok a játékra.